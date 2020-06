Śpiewak: Trzaskowski nie ma politycznej woli, by skończyć z dziką reprywatyzacją

Warszawski ratusz ustami Pawła Rabieja zapowiedział, że będzie oddawać kamienice wraz z ludźmi. Ratusz blokuje wypłaty odszkodowań lokatorom i skarży korzystne dla siebie decyzje komisji weryfikacyjnej – mówił w TOK FM Jan Śpiewak.

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Jana Śpiewaka. Warszawski działacz społeczny został w połowie grudnia prawomocnie uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego zniesławienia mec. Bogumiły Górnikowskiej. 23 grudnia złożył w Kancelarii Prezydenta wniosek o ułaskawienie.



Po ułaskawieniu Śpiewak zadał prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu trzy pytania. – Chciałbym, żeby Rafał Trzaskowski powiedział, czy jeśli nie zostanie prezydentem kraju i pozostanie prezydentem Warszawy, nadal będzie oddawać nieruchomości wraz z ludźmi, jak zapowiedział to [wiceprezydent Warszawy Paweł] Rabiej. Drugie pytanie: czy wycofa pozwy, które składa na decyzje komisji weryfikacyjnej. A trzecie dotyczy tego, czy wypłaci odszkodowania ofiarom reprywatyzacji – mówił.



W TOK FM miejski aktywista przyznawał, że „to bardzo krzywdzące, że ratusz zachowuje się w taki sposób, gdzie mamy wiele argumentów, by z tą dziką reprywatyzacją skończyć”. – Ale z dziką reprywatyzacją Trzaskowski skończyć nie chce – przyznawał.



Mówił też, że Trzaskowski i warszawski ratusz ignoruje wyroki Trybunału Konstytucyjnego. – Jest szeroka argumentacja prawna, to tylko kwestia woli politycznej – zaznaczył.

źródło: TOK FM

– Mamy dwa wyroki TK, mamy szerokie interpretacje prawne, które świadczą na korzyść interesu mieszkańców Warszawy i budżetu miasta, a tu przychodzi Rafał Trzaskowski, który mówi, że go to nie interesuje i będę oddawał te nieruchomości za każdą cenę, więc nie tylko łamie prawo, łamie konstytucję, ale też działa na szkodę budżetu miasta i mieszkańców. Jak można to wyjaśnić w normalny sposób? Jak można to uzasadnić? Chyba tylko naciskami tego potężnego układu reprywatyzacyjnego, który w Warszawie działa – mówił wcześniej Śpiewak.