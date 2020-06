Przymusowa relokacja? „Tego chciała PO, negocjował Trzaskowski”

Miliony Polaków mówią zdecydowane „nie” nielegalnym muzułmańskim imigrantom – powiedział w programie „#Jedziemy” wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Przypomniał też, że to Rafał Trzaskowski pięć lat temu negocjował z KE warunki przymusowej relokacji.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Słowacji, Węgier i Czech, a także Estonii, Łotwy oraz Słowenii wystosowali list do Komisji Europejskiej. Pismo dotyczy Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku.



W marcu część państw południa Europy wystosowało do KE postulat wprowadzenia szybkich i obowiązkowych „relokacji nielegalnych imigrantów, którzy znaleźli się na terenie UE”, a w kwietniu rządy Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Francji poparły ten postulat.



W poniedziałek minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński podkreślał, że polski rząd zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek relokacjom nielegalnych imigrantów na terenie naszego kraju.

Jak mówił w TVP Info wiceminister MAP Janusz Kowalski, „stanowisko Kamińskiego jest zbieżne ze stanowiskiem 99 procent Polaków”. – Miliony Polaków mówią zdecydowane „nie” nielegalnym muzułmańskim imigrantom – zaznaczył.



– Pamiętamy Rafała Trzaskowskiego, który w 2015 r. był współodpowiedzialny za negocjowanie z Komisją Europejską tzw. przymusowej relokacji, najpierw chciał dwa potem pięć i siedem tysięcy sprowadzić imigrantów do Polski.



Jak dodał, „taki był pomysł PO – nie dać mieszkań matkom samotnie wychowującym dzieci, niech czekają w kolejkach”. – Nie dać rodzinom wielodzietnym mieszkań, na które czekają latami, nie dać osobom, które były ofiarami przemocy domowej, ale dać je tysiącom nielegalnych imigrantów, których chce się pozbyć kanclerz Niemiec Angela Merkel – mówił.

źródło: TVP Info

Zaznaczał, że to kanclerz Niemiec sprowadziła milion nielegalnych imigrantów i rozpoczęła „lewicową tyradę argumentów”. – Widzieliśmy, jak dochodziło do gwałtów, do przemocy, jak terroryzowali społeczeństwo – mówił.