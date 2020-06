MŚ 2022. Ekologiczny stadion jest gotowy

15 czerwca zostanie uroczyście otwarty stadion Education City w Al Rayyan, jedna z aren na piłkarskie mistrzostwa świata Katar 2022. Obiekt mogący pomieścić 40 tys. kibiców to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych stadionów globu.

Zostaje oddany z kilkumiesięcznym opóźnieniem, spowodowanym m.in. pandemią koronawirusa. Jak napisano w oficjalnym komunikacie jego otwarcie będzie hołdem dla wszystkich tych, którzy pracowali na pierwszej linii frontu podczas epidemii.



W jego konstrukcji hiszpańska firma wykorzystała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie architektury i inżynierii. Nowoczesne technologie, w tym korzystanie z odnawialnej energii, pozwolą na wytwarzanie we wnętrzu obiektu mikroklimatu. Tym samym osiągnięto po raz pierwszy w historii efekt stałej temperatury na murawie i na trybunach – nie przekroczy ona 26-27 stopni, gdy na zewnątrz termometry mogą wskazywać do 50 stopni.

źródło: pap

Architektura stadionu nawiązuje do rozwiązań stosowanych w budownictwie islamu. Fasada to trójkąty tworzące wzory geometryczne w kształcie rombów, które wydają się zmieniać kolory w zależności od kąta padania promieni słonecznych.Piłkarskie mistrzostwa świata 2022 rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia. W ostatnim mundialu w Rosji w 2018 roku zwyciężyła Francja.