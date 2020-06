Wirtualny Bieg na Monte Cassino

Klub Biegacza Sporting Międzyzdroje i Polska Fundacja Narodowa zapraszają do uczestnictwa w Wirtualnym Biegu na Monte Cassino. Ma on uczcić 76. rocznicę bitwy. Uczestnicy akcji wspierają budowę pomnika generała Władysława Andersa w Cassino we Włoszech.

Organizatorem wydarzenia jest Klub Biegacza Sporting Międzyzdroje oraz Bogusław Mamiński, olimpijczyk, lekkoatleta, medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w biegach, rekordzista Polski, od 2009 roku organizator akcji „Biegnij, Warszawo” wraz z Wojskowym Instytutem Wydawniczym. Partnerem imprezy jest Polska Fundacja Narodowa.



Bieg na Monte Cassino był zaplanowany dla uczczenia 76. rocznicy bitwy o Monte Cassino, którą obchodziliśmy w maju. Jednak pandemia koronawirusa zmieniła formułę imprezy. Wydarzeniu miało towarzyszyć odsłonięcie pomnika generała Andersa w centrum miasta Cassino.



W nowych warunkach i nowej formie bieg odbywa się od 18 maja do 14 czerwca 2020. Uczestniczyć w nim może każdy. Dystans to 10 km. Jak w każdym profesjonalnym biegu, są numery startowe i pomiar czasu. Można wybrać własną trasę. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń.



Każdy biegacz zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie: biegmontecassino.pl do wtorku, 16 czerwca, do godziny 15. Opłata startowa wynosi 100 złotych i w całości zostanie przeznaczona na budowę pomnika generała Władysława Andersa. W pakiecie startowym uczestnicy biegu otrzymają koszulkę i medal, które zostaną dostarczone miesiąc po zakończeniu biegu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W biegu może wziąć udział 1057 uczestników. Tylu, ilu Polaków oddało swoje życie pod Monte Cassino i zostało pochowanych na tamtejszym Polskim Cmentarzu Wojennym. Przy rejestracji można wybrać osobę – poległego żołnierza, w intencji którego podejmiemy się uczestnictwa w biegu.