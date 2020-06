Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 9.06 – zakażony przedszkolak w stolicy

Województwo mazowieckie w czołówce statystyk dotyczących koronawirusa – z blisko 4 tys. zakażeń zajmuje drugie miejsce, za Śląskiem. W ciągu ostatniej doby w regionie odnotowano 75 nowych infekcji, z powodu Covid-19 zmarł jeden z pacjentów. Jedno z warszawskich przedszkoli zostało zamknięte z powodu wykrycia zakażenia u jednego z dzieci. Pozostali podopieczni placówki i ich rodziny zostali objęci kwarantanną.

Poniedziałkowy przyrost infekcji jest największy od dwóch tygodni. Najwięcej z 75 nowo odnotowanych infekcji przypada na powiat piaseczyński, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin wynik pozytywny dały testy u 17 pacjentów. Pozostałe zachorowania na Covid-19 z ostatniej doby raportowania wykazano w powiatach: grójeckim (1), legionowskim (3), otwockim (2), płońskim (3), pruszkowskim (1), przysuskim (14), radomskim (4), siedleckim (1), sochaczewskim (14), warszawskim (12), warszawskim zachodnim (1), węgrowskim (1), wołomińskim (1).



Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w stołecznym regionie zmarł kolejny zakażony pacjent. To 76-letni mężczyzna hospitalizowany w Warszawie.



Dotychczas, według danych WSSE, w związku z zakażeniem koronawirusem na Mazowszu zmarły 284 osoby. Liczba zakażonych w całym regionie wynosi z kolei 3 953.



Rekordowa doba w Polsce



Resort zdrowia w poniedziałek poinformował w sumie o rekordowych 599 nowych infekcjach i 9 zgonach. Tym samym liczba zachorowań na Covid-19 w Polsce wzrosła do 27 160, zmarło 1 166 pacjentów.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie podaje, że kwarantanną domową objęto 22 354 osób; nadzorem epidemiologicznym – 2 022 osób. Z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem w szpitalach na Mazowszu przebywa 605 pacjentów, z czego 89 trafiło do nich w ciągu ostatniej doby.

Do tej pory odnotowano łącznie 1 932 ozdrowieńców. W poniedziałek sanepid potwierdził 15 kolejnych osób, które wyzdrowiały z Covid-19.

Rzeczniczka prasowa Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej poinformowała, że u jednego z dzieci chodzących do przedszkola przy ul. Ryżowej 17 w Warszawie wykryto koronawirusa. Przedszkolak zaraził się od rodziców – wyjaśniła w poniedziałek Joanna Narożniak. Testy wykazały zakażenie najpierw u ojca dziecka, który się zaczął źle czuć, a potem u matki i dziecka.



Chore dziecko chodziło do grupy przedszkolnej, do której uczęszczało kilkoro dzieci. Jak wyjaśniła rzeczniczka prasowa, kwarantanną zostaną na pewno objęte wszystkie dzieci z bezpośredniego kontaktu tego przedszkolaka i ich rodziny, a także niektórzy pracownicy.



– Obecnie trwają intensywne czynności związane z dochodzeniem epidemiologicznym – powiedziała Narożniak, wyjaśniając, że polega ono na wywiadach telefonicznych pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z rodzicami dzieci i pracownikami przedszkola.



Placówka przy ul. Ryżowej jest zamknięta do końca tygodnia. Taką decyzję podjęła dyrekcja przedszkola w porozumieniu z Inspekcją Sanitarną.