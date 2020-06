Izolacja a uzależnienia. Niepokojące wyniki badań

Nieustannie wychodzą na jaw kolejne efekty uboczne izolacji. Z badań przeprowadzonych przez jedną z brytyjskich organizacji charytatywnych wynika, że osobom uzależnionym jest wówczas szczególnie ciężko. Zareagowała na to sama księżna Kate Middleton.

To nie była pierwsza wizyta Kate Middleton w centrum uzależnień prowadzonym przez jedną z jej organizacji charytatywnych, choć inna w swojej formie, bo wirtualna.



Celem „odwiedzin” w Clouds House w hrabstwie Wiltshire było podtrzymanie na duchu tych, którzy każdego niemal dnia walczą o trzeźwość innych. Bo jak pokazują badania, coraz bardziej o nią trudno w obliczu pandemii koronawirusa.



Z ankiety przeprowadzonej przez Action on Addiction, jedną z większych organizacji charytatywnych w Anglii, płyną niepokojące wnioski. Okazuje się, że aż 39 proc. uzależnionych doświadczyło w tym czasie nawrotu do uzależniających substancji, głównie alkoholu. Ponadto zauważono błyskawiczny wzrost liczby osób uzależnionych w grupie wiekowej 12-25 lat.



Kate Middleton, która już od siedmiu lat jest zaangażowana w działalność Action on Addiction, nie ograniczyła się jednak do zdawkowych podziękowań zaangażowanym w pomaganie innym. Zwróciła się także wprost do osób potrzebujących. Poprosiła o to, aby zamiast chować się z problemem uzależnienia, szukali pomocy.

źródło: pap

Żona księcia Williama dodała także, żeby porzucić fałszywy wstyd. Argumentowała, że nie jest na pewno powodem do odczuwania wstydu potknięcie się w walce z uzależnieniem w tak trudnej sytuacji, jak pandemia i odizolowanie od ludzi. Błędem jest unikanie tych, którzy chcą pomóc.Dyrektor ośrodka Graham Beech ocenił, że problem uzależnień będzie coraz bardziej widoczny, wraz z rezygnowaniem z obostrzeń. – Coraz więcej rodzin będzie potrzebowało wsparcia – przekonywał.