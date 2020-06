Amerykanie oddali hołd Floydowi. We wtorek pogrzeb

George Floyd, Afroamerykanin, który zginął 25 maja podczas aresztowania przez policję w Minneapolis zostanie we wtorek pochowany w swoim rodzinnym mieście Houston w Teksasie.

46-letni Floyd zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie aresztowania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem został przygnieciony do ziemi przez interweniującego policjanta, który przez prawie dziewięć minut przyciskał kolanem jego kark. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.



Jego śmierć stała się zarzewiem wielotysięcznych protestów w Stanach Zjednoczonych przeciwko rasizmowi i brutalności policji. Podczas protestów dochodziło do starć z policją i plądrowania sklepów. W większości były one jednak pokojowe. Demonstracje odbyły się też w wielu państwach świata.



Maseczki i rękawiczki



W poniedziałek tysiące ludzi oddało hołd Floydowi, gdy trumnę z jego ciałem wystawiono w kościele Fountain of Praise w Houston. Wielu z nich stało w 40-stopniowym upale w kolejce, by wejść do środka. Obowiązywały ich maseczki i rękawiczki oraz zachowanie odstępu. Według miejscowych władz, w ten sposób pożegnało go około sześciu tysięcy osób.



W pogrzebie będzie uczestniczyła tylko najbliższa rodzina 46-letniego George'a Floyda.



Derek Chauvin, policjant, który przyczynił się do śmierci Floyda, klęcząc po zatrzymaniu na jego szyi, został oskarżony o zabójstwo drugiego stopnia. Trzej inni policjanci, świadkowie zdarzenia, są aresztowani i będą sądzeni za współudział.

źródło: IAR, PAP

Sąd hrabstwa Hennepin wyznaczył w poniedziałek kaucję w wysokości 1,25 miliona dolarów dla przebywającego w więzieniu o zaostrzonym rygorze Chauvina. Zastępca prokuratura generalnego stanu Minnesota Matthew Frank argumentował, że „surowość zarzutów”, a także siła opinii publicznej sprawiły, że Chauvin mógłby uciec, gdyby został zwolniony – podała gazeta „Star Tribune”.44-letni Chauvin pracował w policji przez 19 lat. W trakcie służby złożono na niego 17 skarg.