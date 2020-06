Awaria „Czajki”. Ratusz: powstaje ekspertyza

Ekspertyza przyczyn awarii oczyszczalni „Czajka” jest w przygotowywaniu – poinformował stołeczny ratusz. Zaznaczono również, że od października ubiegłego roku trwają intensywne prace nad koncepcją alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że domaga się od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i MPWiK przedstawienia raportu dotyczącego przyczyn awarii kolektora oczyszczalni „Czajka”, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku, a także informacji, na jakim etapie jest realizacja budowy nowego, zapasowego kolektora.



Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk i stołeczna radna zarzuciła z kolei prezydentowi Trzaskowskiemu, że do tej pory na forum Rady Warszawy nie przedstawił ani wyników badań dotyczących przyczyn awarii, ani nie został podjęty temat budowy zapasowego kolektora.



W przekazanym przez stołeczny ratusz w poniedziałek wieczorem komunikacie wyjaśniono, że ekspertyza przyczyn awarii, opracowywana przez niezależnych ekspertów Politechniki Warszawskiej, jest w przygotowywaniu. Wyjaśniono też, że ekspertyza nie mogła być wcześniej opracowana ze względu na zatrzymanie próbek rur GRP przez prokuraturę. „W kwietniu 2020 r. po zwolnieniu próbek przez prokuraturę przystąpiono do badań i kontynuowania opracowania ekspertyzy” – dodano.



Podkreślono również, że od października 2019 roku trwają intensywne prace nad koncepcją alternatywnego transferu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni. „W marcu 2020 roku MPWiK zawarł umowę z firmą »Institut für technischwissenschaftliche Hydrologie Gmbh«, która opracowuje kilkuwariantową koncepcję realizacji tego przedsięwzięcia” – poinformowano.

Konkretne rozwiązania



W tym roku na podstawie takiej koncepcji zostaną wybrane konkretne rozwiązania do dalszych prac projektowych. „Są czynione starania, by inwestycja powstała jak najszybciej. Proces inwestycyjny jest skomplikowany i może trwać co najmniej 3 lata. Konieczne jest między innymi uzyskanie decyzji środowiskowej obszaru NATURA 2000” – dodał ratusz.



„Odnosząc się do stwierdzenia Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie, który w swojej wypowiedzi uzależnia otrzymanie przez MPWiK kolejnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód od zabezpieczenia przez tę spółkę alternatywnego rurociągu do przesyłu ścieków informujemy, że pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie prawa administracyjnego po zebraniu dowodów opisanych prawem, które warunkują wydanie decyzji” – podkreślił ratusz. „W związku z tym MPWiK zgromadzi wymaganą prawem dokumentację i złoży stosowny wniosek w terminie przewidzianym przez prawo” – dodał.



Magistrat przypomniał również, że MPWiK dokonał naprawy rurociągu pod Wisłą i podkreślił, że od 16 listopada 2019 roku ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są bez przerwy przesyłane do oczyszczalni ścieków „Czajka”. „Wszystkie prace naprawcze zostały wykonane przez profesjonalne firmy, co zostało potwierdzone protokołem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy z 13 maja 2020 roku” – zaznaczył ratusz.

źródło: pap

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku roku doszło do awarii dwóch nitek kolektora odprowadzającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. MPWiK zdecydowało wówczas, by zrzucać nieczystości do Wisły. W reakcji na to premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni. W tym czasie na zlecenie MPWiK naprawiono kolektor. Pod koniec listopada żołnierze zdemontowali tymczasową przeprawę, na której ułożony był zastępczy kolektor ściekowy.