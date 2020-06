Pomnik Kościuszki w Waszyngtonie już oczyszczony

Z pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie usunięto napisy protestujące przeciwko brutalności policji i krytykujące prezydenta USA Donalda Trumpa. Pokryto nimi cokół pomnika podczas gwałtownych protestów pod Białym Domem w ubiegłym tygodniu.

Napisy na budynkach w okolicach Białego Domu były sukcesywnie zamalowywane przez służby porządkowe. W poniedziałek usunięto je z pomnika Kościuszki, nad którym pieczę sprawuje amerykańska Służba Parków Narodowych. Od kilku dni do pomnika nie ma dostępu bowiem cały Park Lafayette'a przed Białym Domem został ogrodzony.



W amerykańskiej stolicy doszło w nocy z 31 maja na 1 czerwca, mimo godziny policyjnej, do protestów demonstrantów oburzonych zabiciem pod koniec maja przez policję w Minneapolis, w rezultacie brutalnego zatrzymania, 46-letniego Afroamerykanina George'a Floyda.



Pomazany napisami pomnik Kościuszki był do tej pory jednym z najchętniej fotografowanych miejsc przed Białym Domem. Wielu protestujących zapewnia, że niszczący go z pewnością nie wiedzieli, że jest to polski i amerykański bohater narodowy.

źródło: pap

Kościuszko zasłynął nie tylko jako znakomity dowódca wojskowy i zwolennik demokracji, ale był również bojownikiem o prawa mniejszości narodowych i rasowych. W swoim testamencie przekazał część swego majątku na wykupienie i uwolnienie czarnoskórych niewolników Thomasa Jeffersona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych oraz kilku innych ich właścicieli. Trzeci prezydent USA nie wykonał jednak tego testamentu.W testamencie Kościuszko polecił uwolnionym Afroamerykanom dać wykształcenie tak, by umożliwić im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zdaniem wielu historyków testamentem tym wyprzedził swoje czasy.