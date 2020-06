Luke Skywalker podarował pielęgniarce miecz świetlny

Wyjątkowy moment w popularnym amerykańskim programie rozrywkowym prowadzonym przez Jimmy'ego Kimmela. Zaproszona pielęgniarka, fanka „Gwiezdnych Wojen” otrzymała wyjątkowy prezent od Marka Hammila, który w serii wciela się w rolę Luke'a Skywalkera.

Zaproszonym gościem była pielęgniarka Chloe Ducose z San Diego, która w namiocie obok szpitala prowadziła testy sprawdzające, czy ktoś jest zakażony koronawirusem.



Producenci wcześniej dowiedzieli się, czym interesuje się kobieta. Gdy w programie wskazała, że jest ogromną fanką „Gwiezdnych Wojen”, i że obejrzała je więcej niż dziesięć razy, spotkała ją gigantyczna niespodzianka.



W studiu pojawił się 68-letni Mark Hamill, aktor rozpoznawalny głównie z opowieści o walce o tę jaśniejszą stronę mocy. Ale nie jego obecność była nagrodą główną. Za zaaangażowanie w walkę z koronawirusem pielęgniarka otrzymała bowiem podpisaną replikę miecza świetlnego i datek w wysokości 10 tysięcy dolarów.



Aktor pozwolił sobie również na pewien żart. Dodał bowiem, że ceni ją za to, że jest prawdziwym bohaterem oraz za to, że widziała „Gwiezdne Wojny” więcej razy niż on.

Our #HealthCareHero of the week - a nurse and #StarWars superfan - gets a big surprise from a Jedi named Luke... @HamillHimself pic.twitter.com/2EnwhJXgUM — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 5, 2020

