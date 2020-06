Półwysep Koreański. Pjongjang zrywa wszelkie kontakty z Seulem

Korea Północna zapowiedziała zerwanie wszelkich kontaktów z Koreą Południową. W ramach pierwszego kroku zerwie, poczynając od południa 9 czerwca czasu miejscowego, gorące linie łączące ją z sąsiadem z południa – poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Według KCNA zerwane też zostaną wszelkie kanały komunikacji między siłami zbrojnymi obu państw. Ma to być odpowiedź na wysyłanie przez uciekinierów na Północ materiałów propagandowych, w tym ulotek. KCNA określiła je jako „wymierzone w godność najwyższego kierownictwa Korei Północnej” oraz jako „oznakę wrogości do całego naszego narodu”.



Pjongjang już od kilku dni groził Seulowi zamknięciem biura łącznikowego i innych kanałów łączności, jeśli władze południowokoreańskie nie zablokują tych działań. W ubiegłym tygodniu komunistyczna Północ zagroziła zamknięciem biura współpracy z Południem i podjęciem kolejnych kroków, by – jak to określono – Seul „cierpiał”.



KCNA zaznacza, że czołowe osobistości północnokoreańskie ustaliły, iż wobec Południa „należy odnosić się jak do wroga”. „Naród Korei Północnej wpadł w gniew z powodu zdradzieckiego i przebiegłego postępowania władz Korei Południowej, z którymi wciąż mamy wiele rachunków do wyrównania” – napisała północnokoreańska agencja.



Komunikat precyzuje, że jako pierwszy krok Korea Północna zablokuje od południa we wtorek linie łączności w międzykoreańskim biurze łącznikowym oraz gorące linie między urzędami przywódców i wojskowymi obu stron.

źródło: PAP, IAR

Komunikat KCNA zapowiada poważny cios dla stosunków między obu państwami koreańskimi, w których w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła pewna odwilż.Oba państwa pozostają formalnie w stanie wojny, ponieważ wojna koreańska z lat 1950-53 zakończyła się jedynie rozejmem, a nie traktatem pokojowym.