Posłuchaj, jak brzmi pole magnetyczne Ziemi [WIDEO]

Sonda BepiColombo wysłana w kierunku Merkurego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) przelatując nad ziemią zarejestrowała bardzo ciekawe dźwięki w otoczeniu Ziemi. Wprawdzie ludzkie ucho nie jest w stanie normalnie ich usłyszeć, ale naukowcy wzmocnić je i dzięki temu mamy okazję posłuchać jak brzmi pole magnetyczne naszej rodzimej planety.

BepiColombo została wysłana w stronę Merkurego 20 października 2018 roku. Aby dotrzeć do pierwszej planety Układu Słonecznego podczas swojej podróży musi aż dziewięć razy skorzystać z asysty grawitacyjnej ze strony Ziemi, Wenus oraz samego Merkurego. Cała podróż ma potrwać nieco ponad 7 lat. ESA wierzy, że europejsko-japońska sonda pomoże nam lepiej poznać Merkurego.



Przelatując nad Ziemią w kwietniu BepiColombo wykonała zdjęcia naszej planety, teraz przysłała nagranie, które zarejestrowano przy tym przelocie z użyciem dwóch instrumentów - włoskiego akcelerometru sprężynowego MPO oraz jego magnetometru (MPO-MAG).



Przelatując w odległości od 256 393 do 129 488 kilometrów od Ziemi z prędkością 3 k/s sonda zarejestrowała pięć osobliwych dźwięków, które były procesem nasłuchiwania ziemskiego pola magnetycznego. Ludzkie ucho normalnie nie jest w stanie usłyszeć. Naukowcy z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki postanowili je wzmocnić i skondensować w nagranie o długości około minuty.







– Wibracje spowodowane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rejestrowane były przez nasz akcelerometr. To tak jak byśmy przyłożyli ucho do torów, aby sprawdzić czy nadjeżdża pociąg – mówi Carmelo Magnafico z zespołu analizującego dane z instrumentu ISA.



Naukowcy twierdzą, że te nagrania będą bardzo przydatne w przyszłości. Posłużą do kalibrowania instrumentów badawczych umieszczanych w sondach kosmicznych.

