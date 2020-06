Poseł PO chwali rządowy program, a głosował... przeciwko

Program budowy mieszkań, które są bardzo potrzebne dla młodych ludzi zwłaszcza, rzeczywiście może być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki – mówił na antenie TVP3 Opole poseł PO Tomasz Kostuś. Co ciekawe, podczas głosowania nad ustawą już takim entuzjastą nie był.

Łukasz Żygadło zapytał polityka, jak głosował w sprawie programu Mieszkanie Plus. – Nie pamiętam – padła odpowiedź. – Nie pamięta pan, bo głosował pan przeciwko – przypomniał Kostusiowi dziennikarz TVP. – Proszę mnie nie łapać za takie... Możemy wrócić do tematu – bronił się Kostuś.



Program Mieszkanie Plus został uruchomiony w 2017 roku, by wspierać wszystkich, którzy – z różnych względów – nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie. Zastąpił poprzedni program Mieszkanie dla młodych. Dzięki jego realizacji, w Polsce pojawiają się kolejne mieszkania.



Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. W ciągu 10 lat realizacji programu państwo przeznaczy na ten cel około 4,5 mld zł.

Poseł @Platforma_org @TomaszKostus

uważa, że program mieszkaniowy jest ważny i potrzebny.

Jak głosował ws. programu „Mieszkanie Plus”? Przeciwko...

Całą rozmowę znajdziecie pod tym adresem:https://t.co/ybRrhYj6KG

