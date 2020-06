Koronawirus. Ponad połowa mieszkańców włoskiego miasta zakażonych

Aż 57 procent mieszkańców Bergamo w Lombardii na północy Włoch miało kontakt z koronawirusem, w wyniku czego w ich organizmach rozwinęły się przeciwciała – to rezultat badań serologicznych przeprowadzonych w tym mieście, jednym z epicentrów epidemii.

O tym rekordowym wyniku we Włoszech poinformowano oficjalnie na podstawie testów, jakim między 23 kwietnia a 3 czerwca poddano około 10 tysięcy mieszkańców Bergamo.



Badania wykazały, że ponad połowa tamtejszej ludności została zakażona koronawirusem, co pokazuje zasięg szerzenia się go w tej części kraju.



Wśród ponad 10 tysięcy przebadanych pracowników służby zdrowia odsetek zakażonych wynosi 30 procent.



Wcześniej informowano, że w położonym w tej samej okolicy miasteczku San Giovanni Bianco badania wykazały, że zakażonych tam zostało 37 procent mieszkańców.

