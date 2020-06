Walka z CO2 nakręci gospodarkę. Bruksela ma sposób

Możemy wyeliminować prawie połowę emisji gazów cieplarnianych, stosując strategie obiegu zamkniętego w takich obszarach jak tworzywa sztuczne, cement, stal i aluminium – ocenił unijny komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

Zdaniem komisarza może to oznaczać spadek emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o prawie 300 milionów ton rocznie do 2050 roku. Sinkeviczius wyliczył ponadto, że gospodarka o obiegu zamkniętym może zwiększyć unijne PKB o 0,5 procent i zwiększyć zatrudnienie w UE o 0,3 procent.



– Gdyby gospodarka o obiegu zamkniętym nie istniała wcześniej, z pewnością wymyślilibyśmy ją teraz – powiedział komisarz podczas wideokonferencji z członkami Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów.



Jak zaznaczył, plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jako kluczowa polityka w ramach Europejskiego Zielonego Ładu znajduje się w centrum zaproponowanego przez Komisję Europejską unijnego planu odbudowy o wartości 750 miliardów euro. Chodzi o recykling i ponowne wykorzystanie produktów w UE.



– Liczne zalety, jakie przynosi, zostały już powszechnie uznane przed pandemią: utrzymanie zużycia zasobów „w granicach możliwości planety”, zmniejszenie śladu konsumpcyjnego i podwojenie zużycia materiałów pochodzących z „obiegu zamkniętego” w nadchodzącej dekadzie – wyliczył Sinkeviczius.

Zielony ład



Zdaniem komisarza konsekwencje pandemii sprawiły, że korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym są „jeszcze bardziej namacalne i łatwiejsze do zrozumienia”.



– Europejski Zielony Ład i plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym pokazują nam dokładnie, co należy zrobić. Są jak silna szczepionka, która może pomóc nam stać się bardziej odpornym i chronić nas, gdy pojawią się inne kryzysy lub istniejące mogą się pogorszyć – zaznaczył.



Plan działania w sprawie recyklingu i ponownego wykorzystania produktów w UE stanowi trzon Europejskiego Zielonego Ładu, który jest unijnym planem działania na rzecz neutralności klimatycznej. Połowa całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z wydobycia i przetwarzania zasobów. Dlatego osiągnięcie unijnego celu neutralności klimatu do 2050 roku nie jest możliwe bez przejścia na gospodarkę w pełni obiegową.

źródło: pap

Nowy plan działania kładzie nacisk przede wszystkim na zapobieganie marnotrawstwu, poprzez 35 inicjatyw ma na celu uczynienie „zrównoważonych produktów, usług i modeli biznesowych” normą, a nie wyjątkiem.