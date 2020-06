Dziennikarz „Gazety Wyborczej” atakuje Jana Śpiewaka. Mocna odpowiedź

Jan Śpiewak pochwalił się na Twitterze informacją, że na maturze z języka polskiego był wiersz jego babci. W kolejnym zdaniu nawiązał jednak do afery reprywatyzacyjnej, co bardzo nie spodobało się Wojciechowi Czuchnowskiemu z „Gazety Wyborczej”. Publicysta zaatakował działacza miejskiego nie tylko w mediach społecznościowych, ale również pisząc mocny tekst. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

„Na maturze z polskiego wiersz mojej babci Anny Kamieńskiej, która do śmierci mieszkała w kamienicy na Joteyki 13” - napisał w poniedziałek w sieci Jan Śpiewak. Dodał, że między innymi tę właśnie kamienicę „nielegalnie zreprywatyzowała” prawniczka Bogumiła Górnikowska, córka Zbigniewa Ćwiąkalskiego - ministra sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.



Przypomnijmy, że po tym, jak Śpiewak napisał, iż: „Córka ministra Ćwiąkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienice na Ochocie”, został skazany przez sąd. – Zdecydowałem się skorzystać z prawa łaski wobec Jana Śpiewaka, bo chciałem pokazać wszystkim ludziom odważnym, młodym, żeby się nie cofali i żeby się nie bali, kiedy walczą w dobrej sprawie – powiedział jednak prezydent Andrzej Duda, informując o decyzji ws. ułaskawienia działacza.



Poniedziałkowy wpis Śpiewaka mocno zirytował Wojciecha Czuchnowskiego, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, który znany jest między innymi z udostępniania w sieci treści antyrządowych. „To jest właśnie efekt ułaskawienia przez Dudę: Śpiewak uważa, że może teraz bezkarnie kłamać i znieważać” - napisał Czuchnowski.

„Mówi to autor paszkwilu na mój temat, który nawet nie zadzwonił do mnie z prośbą o komentarz” - odpisał mu natychmiast Śpiewak. „Nie jest pan dziennikarzem, ale politykiem. I to dość marnym” - stwierdził.

Czuchnowski postanowił więc wytoczyć cięższe działa. Przed wieczorem na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” pojawił się tekst, w którym publicysta stwierdza, że „Śpiewak znów pomawia” córkę Ćwiąkalskiego, a warszawskiego działacza porównuje do złodzieja.



„Wyborcza dalej uprawia kampanię nienawiści wobec mnie. Mają zadanie mnie zniszczyć i tyle” - ocenił tekst Czuchnowskiego Jan Śpiewak. Stwierdził, że ludzie, którzy umierali w kamienicy na Joteyki z powodu nielegalnej reprywatyzacji są tylko mięsem armatnim na wojnie. „Wszystko, żeby nasi wygrali. Wiwat oligarchia i przemoc elit!” - skomentował.



„Wyborcza nigdy tak ostro nie pisała o ludziach, którzy kradli kamienice w Warszawie i wyrzucali ludzi na bruk. Na wojnie wszystkie chwyty dozwolone” - podsumował.





