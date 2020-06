Kiedy lekarz może odmówić wizyty? Rzecznik Praw Pacjenta odpowiada

– W sytuacji, kiedy lekarz stwierdza, że pacjent może mieć koronawirusa, wtedy w pierwszej kolejności może być podjęta diagnostyka w kierunku obecności tej choroby – powiedział w programie „Twój Wybór” w TVP3 Warszawa Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta. Błażewicz mówił również o skali zgłoszeń do Rzecznika w sprawie pandemii.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zaapelował w piątek o złagodzenie ograniczeń dotyczących wizyt w przychodniach oraz o zapewnienie prawidłowej realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych. Sprawa była tematem poniedziałkowego wydania programu „Twój Wybór”.



– W marcu tego roku doszło do niespotykanej do tej pory sytuacji. Zagrożenie epidemiologiczne było tak duże, że do biura rzecznika praw pacjenta wpłynęło prawie 18 tys. sygnałów na infolinię, przy czym prawie 8,5 tys. dotyczyło koronawirusa. Jeśli chodzi o kwiecień, liczba spadła do 10 tys. sygnałów, przy czym 4,5 tys. sygnałów dotyczyło zagrożenia epidemiologicznego. W maju odnotowaliśmy ponad 6 tys. sygnałów ogółem, przy czym zgłoszeń w sprawie Covid-19 było niespełna 2,5 tys. – powiedział Błażewicz. Jak dodał, obecnie 30-35 proc. połączeń dotyczy pandemii.



Błażewicz został zapytany, kiedy lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta i skupić się wyłącznie na telekonsultacji.



– Kiedy pacjent kontaktuje się z lekarzem, powinien zostać przeprowadzony wywiad epidemiologiczny. W sytuacji, kiedy lekarz stwierdza, że pacjent może mieć koronawirusa, wtedy w pierwszej kolejności może być podjęta diagnostyka w kierunku obecności tej choroby. Podstawowe zadania związane z walką prowadzi Sanepid – dodał.

