GIS: Nie mamy większej liczby zgonów czy hospitalizacji wśród rodzin górniczych

– Mam przekonanie, że pod koniec czerwca będziemy mieli znacznie mniejszą liczbę zakażonych pacjentów, opanujemy ogniska i tak jak w całej Europie będziemy mieli istotne spadki liczby pacjentów zakażonych – powiedział w programie „Twój Wybór” w TVP3 Warszawa Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Warto pamiętać, że tylko w 13 powiatach na Śląsku mamy dużą zapadalność na Covid-19. Widać, że wkrótce zapanujemy nad koronawirusem – powiedział Pinkas.



– Wśród rodzin górniczych jest taka sytuacja, że ok. 12 proc. górników przyniosła do swoich domów koronawirusa. Zarazem widać, jak odpowiedzialną społecznością są Ślązacy, ponieważ nie mamy istotnie większej liczby zgonów czy hospitalizacji wśród rodzin górniczych – dodał.



Jak mówił, to, czy wkrótce nie trzeba będzie przywracać restrykcji, zależy od naszej odpowiedzialności.



– Mam przekonanie, że pod koniec czerwca będziemy mieli znacznie mniejszą liczbę zakażonych pacjentów, opanujemy ogniska i tak jak w całej Europie będziemy mieli istotne spadki liczby pacjentów zakażonych. Jesteśmy społeczeństwem niezwykle odpowiedzialnym, mamy doskonały personel medyczny, mamy potencjał leczniczy, niczego nam w tej chwili nie brakuje. Jest wszystko to, co decyduje, że możemy spać spokojnie, o ile dalej będziemy odpowiedzialni – dodał.

#wieszwiecej Polub nas