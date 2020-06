Pesymistyczne nastawienie do życia zwiększa ryzyko demencji

Pesymizm nie tylko obniża jakość życia, ale też szkodzi zdrowiu – donoszą brytyjscy naukowcy. Rezultaty ich nowego badania sugerują, że osoby, które mają tendencję do poddawania się negatywnym myślom i rozpamiętywania przykrych wydarzeń z przeszłości, obarczone są większym ryzykiem zachorowania na demencję.

Jak wskazują rezultaty badania przeprowadzonego przez uczonych z University College London, poddawanie się negatywnym myślom o sobie samym i otaczającym świecie oraz nieustanne przywoływanie w pamięci przykrych wydarzeń z przeszłości skutkuje nagromadzeniem w mózgu białek zwanych beta-amyloidami, które odpowiadają za rozwój choroby Alzheimera. Jest ona najczęstszą przyczyną demencji.



Badanie przeprowadzono z udziałem 350 osób w wieku powyżej 55 lat. Skany mózgu badanych uwidoczniły wyraźną korelację między negatywnym myśleniem a pogorszeniem pamięci, utratą zdolności uczenia się i trudnościami w mówieniu.



– To pierwsze badanie wykazujące biologiczny związek między powtarzającym się negatywnym myśleniem a występowaniem Alzheimera. Umożliwi to lekarzom dokonywanie bardziej precyzyjnej oceny ryzyka oraz oferowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb metod leczenia. Ludzie znajdujący się w grupie ryzyka nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele szkód może wyrządzić nieustanne zamartwianie się – komentuje niezaangażowany w badanie neurolog dr Richard Isaacson, założyciel kliniki profilaktyki choroby Alzheimera w NYork-Presbyterian i Weill Cornell Medical Center.

Przeprowadzone wcześniej badania potwierdzają słuszność rezultatów nowej analizy brytyjskich uczonych. Wiele z nich wykazało, że pozytywne nastawienie do życia pozwala uniknąć rozmaitych chorób, w tym zawału serca i udaru mózgu. Badanie z 2011 roku sugeruje nawet, że optymizm wzmacnia układ odpornościowy. Aby więc zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego – warto próbować zmienić podejście do życia. Wyzbycie się skłonności do fatalizmu uchroni nas przed wieloma zdrowotnymi niebezpieczeństwami.– Proponujemy, aby tendencja do powtarzającego się negatywnego myślenia została uznana za czynnik ryzyka demencji – zaznacza główna autorka badania dr Natalie Marchant z University College London. I dodaje, że dbanie o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie powinno stać się ogólnoświatowym priorytetem – zwłaszcza w dobie wywołanego pandemią globalnego kryzysu.