Burza o plakaty antyaborcyjne. Jest decyzja sądu ws. działacza pro-life

– Przyznam szczerze, że obawiałem się, iż wyrok może być inny – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Bawer Aondo-Akaa, działacz proliferski i doktor teologii. Decyzją Sądu Rejonowego w Zakopanem w poniedziałek Aondo-Akaa został uniewinniony od zarzutu „wywołania zgorszenia”. Jak mówi, obrazki na plakatach antyaborcyjnych dla niego również są wstrząsające, ale ocenia, że na ten temat nie można milczeć.

Działacz z Krakowa był oskarżony o to, że organizując wystawę antyaborcyjną „wywołał zgorszenie w miejscu publicznym”. W poniedziałek usłyszał jednak, że jest niewinny.



W rozmowie z portalem tvp.info przyznaje, że sprawa może mieć ciąg dalszy, bo wyrok jest nieprawomocny. – Druga strona może się jeszcze odwołać, ale przyznam szczerze, że obawiałem się, iż wyrok może być inny. Cieszę się, że sędzina wykazała się rozwagą – podkreśla.



Bawer Aondo-Akaa jako jeden z koordynatorów Fundacji Pro - Prawo do Życia odpowiada za tworzenie i prezentowanie plakatów antyaborcyjnych, pokazujących między innymi szczątki nienarodzonych dzieci.



– To jest prawda, którą trzeba pokazać. Żeby było jasne, dla mnie też patrzenie na te banery nie jest przyjemnie. To nie jest miły widok, bo widok jest taki, jak aborcja, czyli obrzydliwy – przyznaje. – W mojej ocenie aborcja to zabójstwo dzieci nienarodzonych, a w 2019 roku w ten sposób życie straciło ponad 40 milionów ludzi – dodaje.

źródło: Portal tvp.info

Działacz podkreśla jednak, że widzi pozytywne skutki swoich akcji, dlatego nie chce z nich rezygnować.– Osobiście znam przypadki ludzi, którzy widząc banery antyaborcyjne zmienili zdanie w tej sprawie. Jedna z kobiet przyznała mi, że widząc te ilustracje zmieniła opinię na temat aborcji. To bardzo ważne – podkreśla.Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu tego roku Aondo-Akka za prezentowanie bilbordów antyaborcyjnych został przez sąd w Nowym Sączu skazany na zapłatę grzywny w wysokości 1200 zł.