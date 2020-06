Polski mistrz kierownicy wrócił na tor wyścigowy

Po dłuższej przerwie Robert Kubica znów zasiadł za kierownicą wyścigowego samochodu. Rozpoczęły się przedsezonowe testy serii DTM i Polak przez cztery dni będzie zapoznawał się z autem Orlen Team Art.

Po ponad trzech miesiącach Robert Kubica ponownie wyjechał na tor. Dla Polaka to pierwsze testy w serii DTM w aucie z najnowszymi ustawieniami.



– To nowe doświadczenie, ale już na pewno po kilku wyścigach będę w stanie się do tego przyzwyczaić – powiedział Robert Kubica.



Testy potrwają aż do czwartku. Po raz pierwszy w biało-czerwonym samochodzie Orlen Team Art Kubica wystartuje na początku sierpnia.



– Jest to dla nas duma. Jest to duma dla koncernu, ale również dla Polski. Poprzez sport bardzo mocno buduje się rozpoznawalność naszego narodowego koncernu, ale również buduje się rozpoznawalność naszego kraju – mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

#wieszwiecej Polub nas