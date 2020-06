Prezydent: Potrzebujemy koła zamachowego dla naszej gospodarki

Potrzebujemy wielkich i mniejszych inwestycji jako koła zamachowego dla naszej gospodarki, gdzie będą miejsca pracy, gdzie nasze firmy będą zarabiały pieniądze – powiedział prezydent Andrzej Duda w Lęborku (woj. pomorskie).

Dla prezydenta ważne jest, aby w Polsce dobra były sprawiedliwie dzielone. Jak mówił, 50 mld zł rocznie „było kradzionych przez złodziei VAT”. Z uszczelnienia ściągalności tego podatku są teraz pieniądze na program 500 plus i tzw. 13. emeryturę.



Andrzej Duda zaznaczył, że to jednak nie wystarczy. – My dzisiaj, w dobie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa nie tylko u nas, ale i w całej Europie, potrzebujemy inwestycji, potrzebujemy wielkich inwestycji i potrzebujemy tych mniejszych inwestycji; potrzebujmy, żeby powstało koło zamachowe dla naszej gospodarki – na teraz, gdzie będą miejsca pracy, gdzie nasze firmy będą zarabiały pieniądze, i potrzebujemy infrastruktury, która będzie kołem zamachowym na przyszłość – powiedział Andrzej Duda.



Zaznaczył, że jedną z takich inwestycji jest przekop Mierzei Wiślanej, która to inwestycja – jak ocenił prezydent – uczyni nas jeszcze bardziej suwerennymi jako państwo, niż jesteśmy. – I ona niesie prawdziwą wolność, ona jest przejawem wolności podróżowania, bo nie trzeba będzie Rosjan pytać, czy można wpłynąć na Zalew Wiślany – mówił.



– Będziemy mieli swoje przejście z Morza Bałtyckiego, z Zatoki Gdańskiej na nasze wody terytorialne. Będziemy mieli przejście dla naszej marynarki wojennej, która będzie mogła lepiej wykonywać swoje zadania – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

Prezydent zabrał też głos w sprawie Marynarki Wojennej. Zaznaczył, że w wydatkach obronnych, które zgodnie z ustawą mają rosnąć do poziomu 2,5 proc. PKB, „była dedykowana część, zapisana na polską Marynarkę Wojenną”.



– Potrzebujemy jej odbudowy i marynarka musi mieć gwarantowane pieniądze, które co roku będą trafiały na jej modernizację – dodał.



– Pan minister (obrony Mariusz Błaszczak) powiedział mi, że wesprze mnie w tym, żebyśmy przeforsowali w ramach rządu taki projekt, aby ta dedykowana część budżetu wojskowego właśnie dla Marynarki Wojennej była – podkreślił Andrzej Duda.