Giertych prokuratorem generalnym? Poseł KO: Jestem w stanie sobie to wyobrazić

Europoseł PO Radosław Sikorski widziałby Romana Giertycha w roli prokuratora generalnego. Czy nie byłaby to zemsta na PiS? – Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jego powrót do polityki może mieć kilka przesłanek. Nie chodzi tylko o upadek LPR, ale także doświadczenia z jego udziałem w rządzie PiS. Pamięć o tamtych rzeczach mogłaby promieniować na jego aktywność – powiedział portalowi tvp.info poseł KO Paweł Poncyljusz.

– Jestem przekonany, że jeżeli ta aktywność byłaby, to tylko w kategoriach wytężonej pracy – zastrzegł Poncyljusz.



– Wiem, że relacje między Romanem Giertychem a Radosławem Sikorskim od wielu lat są bardzo dobre. Nie jest to chyba tajemnicą. Wielokrotnie były tego dowody w mediach w postaci zdjęć. Myślę, że to osobista sympatia Radosława Sikorskiego. Czy Roman Giertych byłby dobrym prokuratorem generalnym? Myślę, że z punktu widzenia swoich rożnych zaszłości z Prawem i Sprawiedliwością, chociażby sprawy dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego i spółki Srebrna, bylibyśmy świadkami takiego ciekawego podejścia i nieprzejednania w ściganiu i tępieniu wszelkiego zła – dodał.



W programie „Onet Rano” eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski mówił o rozliczeniu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli władzę odzyskałaby PO. – Uważam, że bardzo dobrym prokuratorem generalnym, który profesjonalnie zająłby się tym, byłby mecenas Roman Giertych – stwierdził były minister spraw zagranicznych.



– To jest takie gadanie na zasadzie: „baju, baju, będziesz w raju”. Radek Sikorski pokazuje oczywiście, jakie jest jego marzenie, ale na razie jest to póki co jawa senna, a nie możliwość realizacji tego scenariusza. Być może jest to takie sprawdzanie bojem, taki balon próbny puszczony przez Sikorskiego, żeby zobaczyć, jak ludzie zareagują. Może chcą oswoić opinię publiczną, że Giertych byłby na tym stanowisku znakomity – mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

#wieszwiecej Polub nas

O Giertychu w rządzie lub na czele prokuratury nie chce słyszeć poseł Lewicy Tomasz Trela. – Pan Roman Giertych niech sobie robi swoją kancelarię adwokacką, niech zajmuje się zarabianiem pieniędzy, bo w tym jest całkiem niezły, natomiast mam nadzieję, że Roman Giertych już nie będzie „uszczęśliwiał” Polaków, zajmując jakąkolwiek funkcję publiczną. Ja mam nadzieję, że to nie jest pomysł Platformy Obywatelskiej, bo jeśli taki pomysł przedstawiłaby, to automatycznie kilka punktów procentowych poleciałoby jej w dół – powiedział szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.



Czy Sikorski „odkrył karty” PO? – Możliwe, że tak. Roman Giertych od dłuższego czasu orbituje wokół Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku startował do Senatu z takim nieformalnym wsparciem Platformy Obywatelskiej w jednym z okręgów podwarszawskich, a obecnie broni i reprezentuje przed sądami prominentnych polityków PO. Oni nie szczędzą mu pochwał i możliwe, że Roman Giertych takie marzenia chciałby spełnić, aby stać się ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, czy w przypadku wyodrębnienia prokuratury generalnej stałby na czele takiej prokuratury – mówił poseł PiS Tomasz Rzymkowski.



– Platforma Obywatelska już od jakiegoś czasu odkrywa te karty i pokazuje, kto jest ich fanem, ich człowiekiem, kto z nimi współpracuje, na kogo stawiają. We wszystkich „aferach”, które od jakiegoś czasu wybuchają, nazwisko Giertych w różnym kontekście jest wymieniane. Roman Giertych jest opłacany przez Platformę Obywatelską, bo dostaje od nich dużo spraw jako mecenas i oni będą stawiać na takich ludzi jak Giertych. Ja mam w głowie ten obraz, jak Roman Giertych podczas manifestacji przeciwko reformy sądownictwa podskakiwał i robił z siebie pajaca – powiedział poseł PiS Robert Telus.