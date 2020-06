Kidawa-Błońska: Wywaliłam wybory majowe, nieważne, kto będzie prezydentem [WIDEO]

Będę bardzo dumna, jeżeli Rafał Trzaskowski wygra, jeżeli będę mogła powiedzieć, że miałam w tym swój udział, bo wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia, jestem skoncentrowana na tym, żeby Rafał wygrał – powiedziała była kandydatka na prezydenta z ramienia KO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wideo w sieci zamieścił jeden z użytkowników Twittera.

Gosia w swoim stylu chwali Czaskoskiego, siebie i obraża obecnego Prezydenta pic.twitter.com/drvusvX21N — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) June 8, 2020

– Trzeba teraz świeżego, mocnego impulsu i Rafał Trzaskowski taki jest. To jest taka sztafeta. My te wybory musimy wygrać i będę bardzo dumna, jeżeli Rafał Trzaskowski wygra, jeżeli będę mogła powiedzieć, że miałam w tym swój udział, bo po pierwsze wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia, i jestem skoncentrowana na tym, żeby Rafał wygrał – powiedziała Kidawa-Błońska.Jak dodała, nie jest dla niej istotne, kto zostanie prezydentem, ważne, żeby nie był to Andrzej Duda.– Dla mnie nieważne jest, kto będzie ten urząd pełnił, ważne, żeby to była osoba, która będzie stała na straży konstytucji i ważne, żeby nie był to pan prezydent Andrzej Duda, bo to jest kompromitacja – oceniła była kandydatka na prezydenta.