Trzaskowski narzekał na brak pomocy rządu dla edukacji. Piontkowski pokazuje dane

– Spycha się na nasze barki coraz większe obciążenia, jeśli chodzi o edukację, a subwencja nie rośnie, niestety, w tym tempie. (…) Stąd apel do rządzących, że jeżeli obiecują podwyżki, to powinni na to przeznaczyć pieniądze podwyższając subwencje – mówił w Tarnowie kandydat KO Rafał Trzaskowski. Słowa Trzaskowskiego kontrastują z tym, co powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Nagranie z wystąpienia Trzaskowskiego zostało zamieszczone na jego Facebooku. Kandydat KO stwierdził, że przez ostatnie pięć lat samorządy w całej Polsce „zostały zmuszone dołożyć kolejne 9 mld zł do edukacji”.



– Spycha się na nasze barki coraz większe obciążenia, jeśli chodzi o edukację, a subwencja nie rośnie, niestety, w tym tempie. W związku z powyższym nawet podwyżki, które rząd obiecuje nauczycielom od września – za te podwyżki mają zapłacić samorządy. W samej Warszawie jest to 30 mln zł za cztery miesiące. Tak nie może być, że rząd obiecuje podwyżki, a spycha odpowiedzialność na samorządy – powiedział Trzaskowski.



– Stąd apel do rządzących, że jeżeli obiecują podwyżki, które są konieczne, to powinni na to przeznaczyć pieniądze podwyższając subwencje – dodał.



Słowa Trzaskowskiego kontrastują z tym, co powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Odniósł się on do doniesień, że Warszawa ma zaniżone dochody i nie będzie miała środków wynagrodzeń.

– Zebraliśmy dane z ostatnich kilku lat, które wskazują wyraźnie, że subwencja oświatowa w przypadku Warszawy bardzo wyraźnie rośnie. Gdyby porównać rok 2020 z rokiem 2017, to łącznie subwencja wzrosła o 1/3, ponad 33,5 proc – podkreślił.

Przypomniał przy tym, że „w tym samym czasie liczba uczniów, którzy uczą się w Warszawie, wzrosła o ok. 6,5 proc”.



– Pomimo tego, że liczba uczniów troszkę wzrosła, ale nie tak dynamicznie jak subwencja, tam różnica jest ogromna. Ponad 33 proc. dodatkowej subwencji to ponad pół miliarda złotych więcej, które wpływają do budżetu Warszawy z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej – mówił.



Przyznał także, że podobnie jak subwencja, wzrastają też wpływy z PIT i CIT. Dla PIT – jak mówił Piontkowski – w porównaniu 2016 r. z 2019 jest to dla stolicy wzrost o ponad 36 proc., a w przypadku CIT jest to wzrost prawie 58 proc.



– Warszawa nie może więc mówić o tym, że w ostatnich kilku latach miała obniżone dochody; miała dodatkowe dochody. Ale przypomnę, że prowadzenie szkół jest jednym z zadań własnych samorządów i część zwiększonego udziału w PIT, CIT i innych podatkach powinna być także przeznaczona na wydatki oświatowe – mówił.