Zamiast trafienia na loterii, „wygrał” podróż radiowozem

54-latek usiadł pijany za kierownicą samochodu, by pojechać sprawdzić wygraną na loterii. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia – poinformowała rzeczniczka prasowa jarocińskiej policji asp. Agnieszka Zaworska.

Mieszkaniec gminy Jarocin w sobotę wybrał się do miasta, by sprawdzić, czy stał się szczęśliwym wygranym w loterii. Usiadł za kierownicą skody fabia, choć był pijany; badania wykazały trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu.



Mężczyzna został zatrzymany dzięki mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, który stojąc na parkingu przy ul. Sienkiewicza w Jarocinie, zwrócił uwagę na dość niezręczne próby zaparkowania pojazdu przez kierowcę.



– Gdy siedzący za kierownicą skody w końcu ustawił auto, mężczyzna podszedł do niego, by sprawdzić, czy kierowca nie potrzebuje jakiejś pomocy. Kiedy ten otworzył drzwi, krotoszynianin natychmiast wyczuł woń alkoholu unoszącą się wewnątrz pojazdu i wyjął kluczyki ze stacyjki skody.



Kierowca auta usiłował odebrać kluczyki. Ostatecznie został zatrzymany przez wezwany na miejsce patrol policji – powiedziała Agnieszka Zaworska.



Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Przez trzy lata nie będzie on mógł prowadzić pojazdów mechanicznych. Grozi mu do dwóch więzienia.

#wieszwiecej Polub nas