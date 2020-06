Trzaskowski straszył rozpadem Schengen. „Wierutne bzdury” [WIDEO]

Pięć lat temu Rafał Trzaskowski straszył, że nieprzyjmowanie uchodźców może doprowadzić do rozpadu strefy Schengen. – Bogu dzięki dłużej po 2015 r. nie był już wiceministrem spraw zagranicznych i tego typu wierutnych bzdur nie opowiadał. Właśnie pojawienie się uchodźców, nachodźców, czyli islamskich imigrantów ekonomicznych, bo to określenie wydaje się najbardziej prawidłowe, spowodowałoby wycofanie się szeregu państw ze strefy Schengen z racji na obawy ich napływu – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

– W czasie kryzysu związanego z uchodźcami niektóre państwa wtedy zaczynały bardzo mocno kontrolować swoje granice zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Likwidacja strefy Schengen była w pakiecie z uchodźcami. Odwrotnie, niż mówił Rafał Trzaskowski – dodał Rzymkowski.



– Trzeba będzie wykonać ten ruch i otworzyć się na propozycję Komisji Europejskiej, natomiast nie ma mowy w tej chwili, jaka dokładnie to będzie liczba – mówił o przyjmowaniu uchodźców w 2015 roku Rafał Trzaskowski.



W ocenie ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz brak solidarności ze strony Polski mógł się zakończyć powrotem granic w Unii Europejskiej. – Jakie będą konsekwencje? Może się nam rozlecieć Schengen i pomyślmy jeszcze o jednym. Co stałoby się, gdybyśmy mieli na Ukrainie pogorszenie sytuacji? Mielibyśmy napływ uchodźców ze strony Ukrainy. Jak teraz powiemy nie, to jasne, że Unia Europejska nam nie pomoże. Nasze zaangażowanie w ten plan jest w pewnym sensie wykupieniem polisy ubezpieczeniowej – argumentował w RMF FM.



Tymczasem podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w drugiej połowie czerwca Unia Europejska znów może debatować o uchodźcach. – W cieniu pandemii od kilku miesięcy toczy się ożywiona dyskusja w Unii Europejskiej na temat nowego paktu w sprawie migracji i azylu. Do Komisji Europejskiej wpłynęło stanowisko 7 państw Unii Europejskiej zainicjowane przez ministrów z Grupy Wyszehradzkiej. Dokument podpisali ministrowie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Estonii i Łotwy. W dokumencie tym wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powrotu obowiązkowej relokacji na terenie Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów – mówił minister Mariusz Kamiński.

Czy Koalicja Obywatelska przyjęłaby uchodźców, gdyby rządziła? – Tak dużo Koalicja Obywatelska, a tak naprawdę Platforma Obywatelska zapłaciła za swoje stanowisko w sprawie imigrantów 5 lat temu, że ma świadomość, że to jest bardzo delikatny temat i wymaga takiego długiego dialogu i wewnątrz świata polityki w Polsce, i dialogu z obywatelami. Jeżeli obywatele słyszeli, że każdy imigrant będzie otrzymywał kwotę powyżej 2 tysięcy złotych miesięcznie na to, żeby funkcjonować w Polsce, to wielu ludzi w tamtym czasie zadawało sobie pytanie: dlaczego imigrant ma otrzymywać takie pieniądze, jakich my nie otrzymujemy pracując na pełny etat – mówił nam poseł KO Paweł Poncyljusz.



– Przypominam sobie też głosy niektórych przedstawicieli Kościoła, którzy wtedy mówili, że Chrystus też był imigrantem. Z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła na to trzeba ostrożnie patrzeć. Dzisiaj myślę, że już nie ma powrotu do tej sytuacji, która była 5 lat temu – dodał Poncyljusz.



– Gdyby to zależało wtedy od Trzaskowskiego i dzisiaj od Trzaskowskiego, na pewno byliby (imigranci – przyp. red.). Ja mam nadzieję, że nie będzie to od niego zależało; że takie ważne decyzje dla Polski i Polaków nie będą zależały od takich ludzi jak Trzaskowski, który nie jest w tezach, które głosi, spójny z tym, co robi. To jest najważniejsze. My jesteśmy spójni – stwierdził poseł PiS Robert Telus.

Czy uchodźców przyjęłaby Lewica? – Lewica jest zawsze za pomocą dla drugiego człowieka. Jeżeli trzeba będzie udzielić wsparcia i pomocy, to jesteśmy za takim wsparciem, jesteśmy za taką pomocą. To musi być wszystko bardzo mocno przemyślane, przeanalizowane. Ludzie Lewicy to jednak ludzie, którzy udzielają wsparcia drugiemu człowiekowi – argumentował Tomasz Trela, poseł Lewicy i szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.



Politycy Lewicy nie obawialiby się zamachów terrorystycznych i muzułmańskich enklaw, wyłączonych z polskiego prawa? – Ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację, jak przyjeżdża tutaj matka z płaczącym dzieckiem na ramieniu, która ucieka spod ognia, spod ostrzału – odpowiedział Trela.



– Zwracam uwagę, że sprawcami ataków terrorystycznych we Francji, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech często byli ludzie, którzy już się urodzili w tych krajach, a czasem było tak, że już ich rodzice się urodzili w tych państwach. Było to drugie, czy trzecie pokolenie. Polska zapalając „czerwone światło” dla imigrantów uniknęła problemów nie tylko bieżących, ale nawet w perspektywie kilkudziesięciu lat – powiedział eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.