We Francji nie ma już ani jednego czynnego kardynała

Po raz pierwszy od chrztu Francji w 496 roku żadne francuskie miasto nie ma sprawującego urząd kardynała – zwraca uwagę publicysta francuskiego miesięcznika „Causeur” Hadrien Desuin na stronie internetowej pisma.

Papież Franciszek nie odwiedził jeszcze „najstarszej córy Kościoła”, jak zwykło się nad Sekwaną nazywać Francję – przypomina Desuin i zastanawia się, czy nie jest to cena, jaką francuscy katolicy płacą za przyjęcie przez ich władze ustaw, zezwalających na jednopłciowe małżeństwa i używanie przez wszystkich technik wspomaganego rozrodu.



Papież był dwa razy w Strasburgu, ale odwiedził wtedy jedynie instytucje europejskie, mające siedzibę w stolicy Alzacji – wyjaśnia autor artykułu i dodaje, że choć obecny suweren pontyfikalny odbył w maju wideokonferencję z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, „bardzo rzadko i z wielkim trudem wysławia się po francusku”. „Wyraźnie boczy się na Francję” – komentuje dziennikarz.



Nie brak we Francji kardynałów emerytów – zauważa i wylicza: Andre Vingt-Trois, były arcybiskup Paryża, Philippe Barbarin, zmuszony niedawno do rezygnacji ze stanowiska prymasa Galii i arcybiskupa Lyonu, oraz Jean-Pierre Ricard z Bordeaux. Ci duchowni do ukończenia 80. roku życia pozostają elektorami kolegium kardynalskiego.

Jedyny Francuz czynnie sprawujący kardynalskie obowiązki to urzędujący w Watykanie Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Zdaniem publicysty „Causeura” niedawne zgony kardynałów Bernarda Panafieu, Jean-Louis Taurana i Rogera Etchegaray'a „uwypuklają stratę wpływów Francji w Rzymie”. Wskazuje on na to, że mianowany arcybiskupem Paryża w 2017 r. Michel Aupetit wciąż „czeka na purpurę świętych apostołów i męczenników”.



Straciły rangę siedzib kardynalskich Marsylia i Bordeaux i zapomina się, że jeszcze 50 lat temu kardynałów miały katedry Rouen, Tuluzy, Lille i Rennes – ubolewa Desuin. I sprzeciwia się tłumaczeniu, jakoby argentyński papież faworyzował „długo zaniedbywane kontynenty Afryki i Azji”.



„Od początku pontyfikatu papież Franciszek mianował 33 kardynałów europejskich. Stary Kontynent wyprzedza więc zdecydowanie Amerykę Łacińską, (19), Azję (12) i Afrykę (10)” – koryguje.



„Ciężko doświadczona przez morderstwo dokonane w kościele na księdzu Hamelu przez islamistów i przez pożar paryskiej katedry Notre Dame, najstarsza córa Kościoła wydaje się dziś być córą najbardziej zapomnianą” – podsumowuje publicysta.