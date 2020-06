Watykan: ruszyła platforma dystrybucji filmów Vativision

W Watykanie wystartowała platforma Vativision. Udostępnia, na razie tylko na terenie Włoch, seriale, filmy dokumentalne i fabularne z chrześcijańskim przesłaniem.

Nowa oferta medialna znajduje się w gestii Dykasterii ds. Komunikacji, którą kieruje znany świecki dziennikarz Paolo Ruffini.



Jak powiedział kierujący platformą Luca Tommassini, Watykan w ten sposób chce dotrzeć do publiczności wyznającej wartości chrześcijańskie, która była dotychczas zaniedbywana.



Platforma ma ambicję dystrybuowania filmów na całym świecie. W przedstawionej dziś ofercie wraz z trailerami znajdują się m.in. filmy poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI, Leonardowi Da Vinciemu, Sandro Botticellemu i sanktuarium w Lourdes. Jest też film fabularny „Faust”.



Koszt obejrzenia jednego filmu to 4 euro. Ściągnięcie go na własny nośnik jest o 4 euro droższe.

