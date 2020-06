Odkręcił kurek z gazem. Teraz może posiedzieć

Policjanci zatrzymali 65-latka z Żagania w woj. lubuskim, który odkręcił gaz w kuchence w swoim mieszkaniu w bloku. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu do 10 lat więzienia.

O sprawie poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.



Z uwagi na stworzenie realnego zagrożenia dla mieszkańców całego bloku, policjanci za pośrednictwem prokuratury wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 65-latka.



Do tej sytuacji doszło w sobotę w jednym z bloków w Żaganiu. Woń gazu jako pierwsza wyczuła sąsiadka mężczyzny i powiadomiła o tym Pogotowie Gazowe. Jego pracownicy nie mogli jednak wejść do lokalu, w którym ulatniał się gaz, bo mimo pukania i nawoływania nikt nie otwierał.



Zrobili to siłowo skierowani na miejsce funkcjonariusze policji i Żandarmerii Wojskowej. Natychmiast wbiegli do kuchni i zakręcili kurek w kuchence. W jednym z pokoi zastali upojonego alkoholem właściciela mieszkania. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego odkręcił gaz.

