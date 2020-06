„Najwyższe w historii podwyżki dla żołnierzy miały miejsce za sprawą prezydenta Dudy”

– Fakt, że mimo epidemii ćwiczenia jednak się odbyły, pokazuje, że NATO działa i nawet w najtrudniejszych warunkach funkcjonuje sprawnie i realizuje podstawowe zadania – powiedział Andrzej Duda, który odwiedził poligon sił powietrznych w Ustce w związku ćwiczeniami Anakonda-20. – Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi, że jako zwierzchnik sił zbrojnych przykłada wagę do tego, by żołnierze Wojska Polskiego byli godnie wynagradzani – dodał towarzyszący mu minister obrony Mariusz Błaszczak.

– Mogliśmy przed chwilą zobaczyć, jak samoloty F-16 wystrzeliwały amerykańskie rakiety Maverick, które trafiły w cele znajdujące się kilkanaście kilometrów w głąb Bałtyku. Przed chwilą strzelały też armatohaubice Krab; wszystkie cele zostały rażone, więc śmiało mogę pogratulować wszystkim załogom i panom generałom, którzy ćwiczenia przygotowywali – powiedział.



– Nasze wojska ćwiczą i to jest element szeroko zakrojonych ćwiczeń Anakonda-20, które toczą się obok wielkiego zaplanowanego wcześniej ćwiczenie Defender Europe 2020, które zostały zakłócone przez pandemię koronawirusa. Chcę bardzo mocno podkreślić, że fakt, iż ćwiczenia te jednak się odbyły, pokazują, że NATO działa i nawet w najtrudniejszych warunkach funkcjonuje sprawnie i realizuje podstawowe zadania – dodał.



Głos zabrał również minister obrony Mariusz Błaszczak.



– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezydentowi, że jako zwierzchnik sił zbrojnych przykłada uwagę do tego, by żołnierze Wojska Polskiego byli godnie wynagradzani. Dwie najwyższe w historii podwyżki dla Wojska Polskiego miały miejsce właśnie za sprawą prezydenta Dudy, w roku ubiegłym i tym roku – powiedział.

