Prezes UOKiK: Możliwość zawieszenia spłat kredytu to ulga dla konsumentów

Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego lub konsumenckiego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat na rzecz banku będzie ulgą dla budżetów domowych konsumentów – powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny i wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz spotkali się z mediami ws. wakacji kredytowych i przepisów antyprzejęciowych zawartych w Tarczy 4.0. Sejm uchwalił tarczę w ostatni czwartek. Teraz zajmie się nią Senat.



Jak podkreślił szef UOKiK, wakacje kredytowe to „realne wsparcie dla budżetów domowych konsumentów”, którzy znaleźli się w trudnym położeniu.



– Możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego lub konsumenckiego na trzy miesiące, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat na rzecz banku, będzie dla nich znaczną ulgą – wskazał. Dodał, że np. dla przeciętnego kredytu o wartości 27 tys. zł korzyść może wynieść ok. 1,6 tys. zł, co jest „istotną kwotą dla rodziny, która znalazła się w trudnym położeniu”.

Chróstny przypomniał, że w sytuacji utraty pracy bądź innego głównego źródła utrzymania kredytobiorca będzie mógł zawiesić spłatę maksymalnie na trzy miesiące jednego kredytu konsumenckiego i jednego kredytu hipotecznego w danym banku, pod warunkiem, że termin spłaty danego produktu finansowego jest dłuższy niż sześć miesięcy. Zawieszenie ma nastąpić automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku, a konsument „sam zdecyduje czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące”.

Jak tłumaczył szef UOKiK, w ramach tego rozwiązania nie będzie mogła być pobierana rata odsetkowa czy kapitałowa. – Jedyną opłatą, która będzie mogła być pobierana ze strony kredytobiorców korzystających z tego zawieszenia, jest opłata związana z ubezpieczeniem produktu – zaznaczył. Podkreślił, że to rozwiązanie ma chronić przez wpadnięciem w pułapkę zadłużenia.



Chróstny odniósł się też do przepisów antyprzejęciowych zawartych w Tarczy 4.0, które „mają umożliwić w trudnym czasie zachowanie płynności i trwania danego przedsiębiorstwa na rynku polskim”. Jak zaznaczył, gospodarcze skutki pandemii mogą rodzić niebezpieczeństwo wrogich przejęć polskich firm o strategicznym znaczeniu. Dodał, że na mocy nowych przepisów, prezes UOKiK będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec takich transakcji.



Zgodnie z nowymi regułami kontroli przejęć spółek, które mają obowiązywać przez dwa lata, nadzorowi szefa UOKiK mają podlegać transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów (tj. co najmniej 20 proc.). Ochrona ma dotyczyć firm, których przychód na terytorium Polski przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.



– Ważne jest prawidłowe wyważenie między zapewnieniem ciągłości trwania tych przedsiębiorstw i pozostawienia ich w rękach kapitału europejskiego oraz zapewnieniem trwałości dopływu i niewstrzymaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych – tłumaczył Chróstny.

– Dążymy do tego, żeby analiza, którą będziemy prowadzić, z jednej strony zapewniła szybką ścieżkę, tam gdzie jest to niezbędne i gdzie przejęcie, koncentracja nie budzi wątpliwości – dodał.



Wyjaśnił, że przejęcie mimo sprzeciwu lub bez zawiadomienia Urzędu będzie nieważne i „może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi”. Zapewnił, że Urząd będzie dążył do tego, żeby czas wydawania decyzji był krótszy niż 30 dni. – Aby nie wstrzymywały ważnych dla Polski inwestycji – dodał.



Chróstny zapowiedział, że w drugiej połowie lipca UOKiK będzie chciał wydać wytyczne dot. nowych rozwiązań, „żeby przedsiębiorcy wiedzieli jak będziemy analizowali daną koncentrację, jakich dokumentów i informacji będziemy potrzebowali”.



Dodał, że te przepisy mają też zapewnić „ciągłość trwania łańcuchów dostaw” oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich kontrahentów, kooperantów.