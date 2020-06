Potężna wpadka sztabu Hołowni. Jest postępowanie ws. kampanii w Krakowie

Na udostępnionych w sieci zdjęciach widać, że żółty kamper Szymona Hołowni był zaparkowany na krakowskim rynku – tuż przed Bazyliką Mariacką. Sztab polityka twierdzi, że mieli prawo tam wjechać. – Przepustka nie upoważniała do wjazdu na Rynek Główny – tłumaczy jednak w rozmowie z portalem tvp.info Kamil Popiela z Urzędu Miasta Krakowa.

– Chcemy przekonać Polaków do głosowania na naszego kandydata Szymona Hołownię – mówili w Krakowie wolontariusze, którzy przyszli na Rynek Główny, by zachęcać do wsparcia w wyborach byłego dziennikarza. Tzw. Belweder na kołach, czyli żółty kamper sztabu Hołowni, został zaparkowany tuż obok.



Pojawiły się pytania, czemu auto stoi w miejscu, gdzie normalnie nie można wjeżdżać, a tym bardziej zatrzymywać pojazdu. Mimo to zdjęcie kampera tuż przed Bazyliką Mariacką udostępnił w sieci nawet pełnomocnik Komitetu Wyborczego Szymona Hołowni Michał Kobosko.



Liczba pytań o legalność takiego zachowania jednak rosła, aż w końcu na zarzuty odpowiedziała Olga Adamkiewicz, szefowa kampanii Hołowni. „Wszystko w Krakowie odbywa się zgodnie z przepisami. Mamy wymagane pozwolenia” – napisała.



Jak twierdziła, działacze nie wjechali na płytę rynku. „Droga dookoła rynku nie jest płytą. Współpracowaliśmy przy tym z policją” – dodała. Opublikowała też zdjęcie przepustki, która co prawda zezwala na poruszanie się w strefie ograniczonego ruchu, jednak wyklucza wjazd na płyty Rynku Głównego, Małego Rynku oraz na plac Szczepański.

Ponieważ zdaniem wielu internautów auto stało jednak właśnie na Rynku Głównym, o sprawę zapytaliśmy przedstawicieli miasta, krakowskiego Zarządu Dróg Miejskich oraz Straży Miejskiej.

– W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi wjazdu samochodu sztabu wyborczego kandydata na prezydenta RP Szymona Hołowni, podjęliśmy działania wyjaśniające to zdarzenie – poinformował nas Kamil Popiela z wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Krakowa.



Jak dodał, „wjazdówka, którą przypuszczalnie posłużył się sztab wyborczy, nie została wydana dla celów kampanijnych”. – Została wydana w grudniu zeszłego roku. W tej chwili ZDMK ustala, kto formalnie otrzymał tę wjazdówkę – podkreśla Popiela.



W rozmowie z portalem tvp.info informuje, że niezależnie od tego, przepustka ta nie upoważnia do wjazdu na Rynek Główny. – W związku z tym Wydział Spraw Administracyjnych UMK prowadzi postępowanie w tej sprawie – zaznaczył.

