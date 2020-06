UE przyznaje 166 mln euro na walkę z koronawirusem. Do polskich firm pieniądze nie trafią

Komisja Europejska poinformowała, że przyznała prawie 166 mln euro 36 innowacyjnym przedsiębiorstwom na walkę z pandemią koronawirusa. Poza tym UE wyda dodatkowe 148 mln euro dla firm na wsparcie planu odbudowy gospodarczej.

Łączna kwota inwestycji z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 wyniesie w tej rundzie 314 mln euro. 166 mln euro z tego zostało przyznanych za pośrednictwem pilotażowego programu „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).



36 przedsiębiorstw, do których trafią te pieniądze, ma prowadzić prace nad pionierskimi projektami, mającymi przyczyniać się do walki z koronawirusem. Chodzi np. o zwiększenie produkcji chusteczek do odkażania biologicznego, opracowanie systemów monitorowania respiratorów, które zapewniałyby udzielającym pierwszej pomocy informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat jakości wentylacji dostarczanej pacjentowi czy stworzenie platformy obejmującej informacje o przeciwciałach, by leczyć poważne przypadki zakażenia.



Wśród firm, do których popłyną środki, nie ma ani jednej z Polski. Fundusze w ramach Horyzontu 2020 nie są dzielone w kopertach narodowych, a przyznawane za najlepsze wnioski.

139 przedsiębiorstw, których działalność również przyczynia się do walki z koronawirusem, ale nie mogło dostać finansowania w tej rundzie z powodu ograniczeń budżetowych, otrzymało nowo wprowadzoną pieczęć doskonałości Covid-19. KE podkreśliła, że chciała w ten sposób dać dowód uznania wartości ich wniosków i pomóc im przyciągnąć wsparcie z innych źródeł finansowania.

„Ogromne zasoby talentu i przełomowych pomysłów, którymi dysponują innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa, dają nam nadzieję. Nasze zwiększone wsparcie dla Europejskiej Rady ds. Innowacji umożliwi uwolnienie ich potencjału, abyśmy mogli lepiej radzić sobie z koronawirusem i wspierać odbudowę gospodarki” – podkreśliła w oświadczeniu unijna komisarz ds. innowacji Marija Gabriel.



Kolejnych 36 przedsiębiorstw, które otrzyma 148 mln euro, realizuje wiele projektów niekoniecznie związanych z pandemią, ale wszystkie one mają wspierać plan odbudowy Europy. Chodzi na przykład o rozwój silniejszych i wyższych wież turbin wiatrowych wytwarzanych z modułów drewnianych, co może w przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii wiatrowej.



Wsparcie zostanie też przeznaczone na opracowanie systemu produkcji nawozów organicznych i opartego na technologii blockchain rozwiązania w dziedzinie zrównoważonych praktyk producentów w zakresie recyclingu.



Komisja podała, że w marcu rekordowa liczba prawie 4 tys. firm typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw złożyła wnioski w ramach pilotażowego programu „Akcelerator” EIC, z czego ponad 1,4 tys. zaproponowało innowacje mające znaczenie dla zwalczania pandemii koronawirusa. Z tego powodu niedawno na tę rundę finansowania przeznaczono dodatkowe 150 mln euro.



Przedsiębiorstwa, które zostały wybrane do wsparcia, pochodzą z 16 państw, w tym z 12 krajów unijnych (głównie zachodniej Europy), z Wielkiej Brytanii i z trzech państw stowarzyszonych.