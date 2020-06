W Górach Skalistych odnaleziono skarb wart ponad milion dolarów

Po 10 latach poszukiwań w Górach Skalistych odnaleziono ukryty skarb. Znalezione przez szczęśliwca złoto i klejnoty są warte ponad milion dolarów.

O odnalezieniu skarbu poinformował 89-letni kolekcjoner dzieł sztuki i antyków Forrest Fenn. To on ukrył wart ponad milion dolarów skarb, aby dać nadzieję ludziom dotkniętym kryzysem gospodarczym.



W ciągu ostatniej dekady próbę odnalezienia skarbu podjęło 350 tys. osób z całego świata. Zapuszczali się oni w Góry Skaliste, szukając skrzyni wypełnionej złotem, rubinami, szmaragdami i diamentami.





Do skarbu miały znalazcę doprowadzić wskazówki, które zostały zawarte w wierszu. 89-letni kolekcjoner umieścił go w swojej autobiografii „The Thrill of the Chase”.



Mimo że skrzynia została już odnaleziona, Fenn nie chce wyjawić, gdzie dokładnie się znajdowała. Znalazca chce pozostać anonimowy.

