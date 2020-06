Feministka zachwycona Trzaskowskim. Podkreśla, że polityk nie ma wąsów ani okularów

Manuela Gretkowska stwierdziła na Facebooku, że „od 1989 nie mieliśmy tak fotogenicznego prezydenta Warszawy”, a Rafał Trzaskowski ma wiele atutów. Wymieniając je oceniła, że kandydat Platformy „nie wije się do disco polo”, a na Tinderze na pewno cieszyłby się dużym zainteresowaniem.

„Trzaskowski to zwycięzca sondaży typujących ideał Polaków w kategorii rządzący: mężczyzna w średnim wieku, odpowiedzialny, żonaty, dzieciaty. Na Tinderze też to mu by nie przeszkadzało, gdyby kandydował do kadencji trwałego związku” – stwierdziła Manuela Gretkowska, kontrowersyjna pisarka słynąca z wulgarnych wypowiedzi i feministka.



Odnosząc się do trwającej w Polsce kampanii wyborczej stwierdziła, że Polska „chce wreszcie miłości, a nie tylko pierd***”.



Manuela Gretkowska dodała również zdjęcie prezydentów RP pełniących urząd od 1989 r. Fotografie komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego czy Lecha Wałęsy wyglądają normalnie, podczas gdy zdjęcie Andrzeja Dudy zostało dobrane tak, by pokazać go możliwie niekorzystnie.



„Przeglądając prezydencką ofertę ostatniego 30-lecia widać, że zaletą Trzaskowskiego jest: brak okularów, wykształcenie, trzeźwość, również polityczna, brak brata bliźniaka, wąsów i nie bycie kretynem” – napisała Gretkowska.



Feministka wskazała, że do pozytywnych cech polityka Platformy Obywatelskiej należy zaliczyć również to, iż „nie strzela z propagandowych armat, nie wije się do disco polo i suwerena, tylko jazzuje”.

