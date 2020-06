Mistrz Europy o zakażeniu koronawirusem dowiedział się po wyzdrowieniu

Siatkarski mistrz Europy Nemanja Petric o tym, że był zakażony koronawirusem, dowiedział się dopiero po wyzdrowieniu. Pod koniec ubiegłego tygodnia o pozytywnym wyniku testu poinformował jego kolega z reprezentacji Serbii Aleksandar Atanasijevic.

Petric w minionym sezonie bronił barw Revivre Mediolan i to w tym włoskim mieście spędził dwa pierwsze miesiące po wybuchu pandemii.



„Kiedy to się stało, to nikt nas wówczas nie badał, ale przebywaliśmy w kwarantannie. Gdy później zrobiono nam test, to okazało się, że wykryto u mnie przeciwciała, co oznacza, że miałem wcześniej koronawirusa” – relacjonował w rozmowie z portalem „Novosti” kapitan serbskiej reprezentacji.



„Czułem się osłabiony przez dwa dni pod koniec lutego, na początku marca. Lekarze są zdania, że właśnie wtedy byłem zainfekowany. Jest pewne, że wiele osób w tamtym okresie było zakażonych, nie wiedząc o tym – opowiadał Pteric.

„Ze mną teraz wszystko jest w porządku. Wyniki testów są negatywne” zapewnia zawodnik.

Jak dodał serbski siatkarz, przez długi czas nie wolno mu było wychodzić z domu we Włoszech. Dopiero tuż przed powrotem do ojczyzny mógł wyjść na spacer w odległości 300, 400 metrów od swojego mieszkania. Po dotarciu do Serbii 7 maja mimo wyzdrowienia musiał przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę.



Mieszkający w Prijepolje 32-letni przyjmujący od nowego sezonu będzie grał w Leo Shoes Modena, której barw bronił już w przeszłości. Klub ten już w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu, ale Petric dołączy do niej nieco później.



„W ostatnich dniach załatwiałem niezbędną papierkową robotę i mogę bez problemu udać się do Włoch. Klub postanowił zacząć treningi w czerwcu, dzięki czemu dostaniemy w lipcu dwa tygodnie wolnego” – zaznaczył.



W sobotę zrobiło się głośno o zaliczanym do światowej czołówki innym serbskim siatkarzu, Aleksandarze Atanasijevicu. Atakujący Sir Safety Perugii (trenerem jest tam szkoleniowiec Polaków Vital Heynen, a przyjmującym – Wilfredo Leon) także początkowo przez dłuższy czas przebywał we Włoszech, a na początku maja przeszedł zabieg kolana. Niedawno, gdy poczuł, że ma gorączkę, poddał się badaniu na obecność koronawirusa, które potwierdziło zakażenie.

„Wciąż nie wiem, gdzie się zaraziłem. Sprawdzam, z kim miałem kontakt. Mam nadzieję, że nie przekazałem wirusa nikomu, mojej rodzinie i przyjaciołom” – podkreślił w wywiadzie dla „Novosti” były zawodnik PGE Skry Bełchatów.



Przyznał, że teraz ma niewielką gorączkę. Według niego, gdyby nie operacja kolana w Perugii, to jego system odpornościowy nie byłby osłabiony i prawdopodobnie teraz nie miałby żadnych objawów.



„W szpitalu w Perugii po zabiegu miałem też delikatne zapalenie płuc. Zrobiono mi tam pięć testów i każdy dawał wynik negatywny. Jeszcze przed powrotem do Belgradu sam poddałem się dodatkowo badaniu” – relacjonował Atanasijevic.



„Lekarze sprawdzili teraz moje płuca i na szczęście wszystko jest w porządku. Dlatego wysłano mnie na domowe leczenie. Muszę przebywać w izolacji przez dwa tygodnie” – podsumował siatkarz.