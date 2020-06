Minister edukacji: Matury odbywają się w szczególnych okolicznościach

– W tym roku matury odbywają się w szczególnych okolicznościach, obowiązują wytyczne sanitarne – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Tegoroczna sesja rozpoczęła się egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów.

– Postaraliśmy się przygotować takie wytyczne, reguły funkcjonowania szkół w okresie egzaminów, by szkoła była bezpiecznym miejscem dla maturzystów i dla nauczycieli – powiedział szef MEN w poniedziałek na konferencji prasowej.



Minister edukacji narodowej przypomniał, że wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. – Jest tam kilkanaście bardzo szczegółowych zadań, które dyrektorzy, nauczyciele, przygotowując szkoły do egzaminów powinni zrealizować – podkreślił Piontkowski. Podał, że ogromną część z nich przygotował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Minister edukacji przypomniał, że zgodnie z wytycznymi, maturzyści w drodze do szkoły, do sali egzaminacyjnej mają zachowywać dystans społeczny, mieć osłonięty nos i usta przed budynkiem szkolnym i na korytarzach szkolnych. Przypomniał o obowiązku dezynfekcji sal.

Zgodnie z wytycznymi obowiązują większe odległości między miejscami, które zajmują maturzyści podczas egzaminu; w ubiegłych latach to był metr, teraz jest minimum półtora metra. Abiturienci muszą mieć własne przybory piśmienne.



– Na sali nie muszą nosić maseczek, aby swobodniej się czuli i mogli rozwiązywać arkusze – powiedział Piontkowski.



Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu; termin jej wyznaczono na 8-14 lipca.



Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia. – Wtedy, po uzyskaniu przez maturzystów zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, będzie mogła rozpocząć się sesja rekrutacyjna do szkół wyższych – wskazał szef MEN.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 8 września. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.



– Egzaminy poprawkowe zostaną sprawdzone do końca września i na tych uczelniach, na których będą jeszcze wolne miejsca, będzie możliwość rekrutacji – zauważył Piontkowski.



W tym roku więcej maturzystów niż w zeszłym zdecydowało się przystąpić do egzaminu z matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym; w przypadku matematyki to 1,5 pkt proc. więcej – powiedział szef CKE Marcin Smolik.



Smolik na wspólnej konferencji z ministrem edukacji zwrócił uwagę, że na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wydrukowana jest data majowa, co – jak zaznaczył – nie jest błędem.

– To nie jest pomyłka, po prostu arkusze były już wydrukowane. Od marca czekały na swój czas, dzisiaj ten czas nadszedł – powiedział Smolik.



Przypomniał, że każdy maturzysta w tym roku przystępuje do egzaminu w części pisemnej i podobnie jak to było w latach ubiegłych jest to egzamin z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Podkreślił, że aby zdać, należy uzyskać z tych przedmiotów minimum 30 proc. Punktów.



Dodał, że oprócz tego każdy maturzysta obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.



– Każdy maturzysta obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Takich maturzystów, którzy przystępują do egzaminu z jednego przedmiotu, jest prawie 40 proc. – przekazał szef CKE.



Dodał, że najczęściej maturzyści wybierają język angielski na poziomie rozszerzonym (prawie 60 proc.); druga w rankingu popularności jest geografia (ponad 26 proc.).



Smolik przekazał, że w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi 272 tys. 456 tegorocznych absolwentów liceów i techników. W tym roku nie ma egzaminów ustnych. Szef CKE zaznaczył, że wyjątkiem są osoby, które potrzebują wyniku z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły za granicą. – Takich osób zgłosiło się w tym roku 327 – podał Smolik.