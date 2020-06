Będzie burzowo i wietrznie. Możliwy grad

Początek tygodnia nadal pochmurny i burzowy. We wschodniej Polsce ulewy i burze z gradem. Tam nawet do 28 stopni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. We wtorek podobnie – w większości kraju zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na krańcach wschodnich do 26 stopni, w centrum 19.

Kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem, które w poniedziałek wystąpią w... zobacz więcej

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju burze, gdzieniegdzie z ulewami i gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm.



Od 14 do 19 st., w centrum około 20, na krańcach wschodnich do 28, w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem 13 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju północno-zachodni, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy do 80 km/h.



We wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie słabe opady deszczu. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad.

W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm. W zachodniej połowie kraju od 16 st. miejscami na południowym zachodzie i Podhalu, ok. 19 w centrum, do 26 st. lokalnie na krańcach wschodnich; w dolinach sudeckich i nad morzem około 15.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.



W Bieszczadach po niedzielnych gwałtownych burzach i intensywnymi opadami deszczu trasy górskie są błotniste i śliskie.



– W ciągu dnia pojawią się kolejne burze – powiedział ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jerzy Godawski.



Zwrócił on uwagę, że wybierając się w góry trzeba sprawdzić aktualną prognozę pogody. Turyści powinni też być przygotowani na możliwe załamanie pogody i związane z tym konsekwencje, opady deszczu i burze.



Przypomniał, że „po niedzielnych opadach deszczu na szlakach turystycznych jest ślisko, mokro i błotniście”. – W trakcie wycieczek górskich prosimy o zachowanie ostrożności – podkreślił Godawski.