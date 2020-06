„Będzie ważny do końca 2021 r.” Prezydent o szczegółach bonu turystycznego

– Bon turystyczny to będzie 500 zł na każde dziecko. Szacujemy, że w Polsce jest ok. 2,4-2,5 mln rodzin wychowujących dzieci, z czego większość, prawie 2 mln, to rodziny wychowujące dwójkę bądź więcej dzieci. Można więc powiedzieć, że prawie w 80 proc. będzie to co najmniej 1 tys. zł dla rodziny – powiedział na spotkaniu z wyborcami w Ustce prezydent Andrzej Duda. Dodał, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek zobowiązała się zająć sprawą jak najszybciej. Andrzej Duda zaapelował też do Senatu, by nie opóźniał prac nad ustawą.

– Mam nadzieję, że ten bon będzie już w te wakacje. Uspokajam państwa, bon będzie miał długi termin realizacji. Będzie mógł zostać wydany do końca 2021 r., a więc nie trzeba go będzie wydać teraz, jesienią. Można go wydać wiosną przyszłego roku, w ferie zimowe, także w wakacje przyszłego roku – powiedział.



– Każdy, kto ten bon będzie mógł uzyskać, będzie miał czas, by z niego skorzystać – mówił.



Jak dodał, bon będzie skierowany do rodzin wychowujących dzieci.



– To będzie 500 zł na każde dziecko. Szacujemy, że w Polsce jest ok. 2,4-2,5 mln rodzin wychowujących dzieci, z czego prawie 2 mln to rodziny wychowujące dwójkę bądź więcej dzieci. Można więc powiedzieć, że prawie w 80 proc. będzie to co najmniej 1 tys. zł dla rodziny – stwierdził.



– Bon będzie miał postać elektroniczną, cyfrową. Będzie go się uzyskiwało przez rejestrację na platformie ZUS. Po zarejestrowaniu się tam i weryfikacji bon będzie przydzielany i w momencie, w którym zgłosicie się państwo do usługodawcy np. rezerwując nocleg czy zapisując dzieci na jakąś imprezę turystyczną, obóz, kolonie, zgłaszacie państwo właścicielowi fakt, że będziecie państwo korzystać z bonu – powiedział, dodając, że wypłacającym będzie ZUS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Jak stwierdził, „to są pieniądze, które mają zasilić polską branżę turystyczną i będą wypłacane podmiotom z branży turystycznej”.– Pani marszałek obiecała mi, że uczyni wszystko, co w jej mocy, żeby Sejm jeszcze przed wakacjami tę ustawę o bonie przyjął. W związku z tym mam nadzieję, że Sejm rozpatrzy ją na najbliższym posiedzeniu. Mam też apel do Senatu, by zaraz po tym, jak ustawę przyjmie Sejm, Senat nie zwlekał 30 dni, tylko żeby jak najszybciej podjął pracę, żeby te pieniądze jak najszybciej trafiły do branży turystycznej – powiedział prezydent.