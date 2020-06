Bez kibiców, ale ze Schetyną na trybunach. Sprawę skomentował rzecznik Arki Gdynia

Pod koniec maja wróciły rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy. Kibice mogą jednak dopingować swoje drużyny jedynie przed telewizorami – mecze odbywają się bowiem bez udziału publiczności. Mimo to, w niedzielnym spotkaniu Arki Gdynia ze Śląskiem Wrocław na trybunach gdyńskiego stadionu można było zauważyć byłego lidera PO Grzegorza Schetynę. Do sprawy odniósł się rzecznik Arki, który wyjaśnia obecność polityka w czasie meczu.

Na fotografiach z niedzielnego spotkania widać puste w większości trybuny i zaledwie garstkę osób. Wśród nich – Grzegorz Schetyna. Były lider PO to wierny kibic Śląska Wrocław. Za drużyną pojechał aż na Pomorze, mimo że wciąż obowiązuje związany z epidemią nakaz rozgrywania meczów bez udziału kibiców. Dopiero 19 czerwca trybuny będą się mogły zapełnić, ale tylko w 25 proc.



Polityk nie przyniósł jednak szczęścia drużynie. Piłkarze Arki Gdynia wygrali ze Śląskiem Wrocław 2:1 (0:1) w spotkaniu 28. kolejki ekstraklasy. Prowadzenie dla Śląska, po rzucie karnym w 12 minucie, zapewnił Michał Chrapek. W 82 minucie wyrównał Adam Danch. Wynik spotkania w siódmej minucie doliczonego czasu gry, po dobitce swojego rzutu karnego, ustalił holenderski piłkarz serbskiego pochodzenia Marko Vejinović.



Kontrowersje wzbudziła obecność Schetyny. Internauci komentowali, że „gdyby siedział tam Jarosław Kaczyński, relacjom TVN nie byłoby końca”. To aluzje do narracji, która pojawiła się w mediach kilka tygodni temu, gdy telewizja TVN zarzucała prezesowi PiS, że stawia się ponad innymi obywatelami, ponieważ odwiedził grób swojej matki w czasie, gdy większość cmentarzy była zamknięta. Jarosław Kaczyński uzyskał wtedy stosowną zgodę i spełnił wszystkie formalności, by móc wejść na cmentarz.



Okazuje się, że także Grzegorz Schetyna nie zrobił nic nielegalnego. Rzecznik Arki Gdynia (gospodarzy meczu) Tomasz Rybiński wskazuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem drużynie gości przysługują cztery zaproszenia, a Grzegorz Schetyna był jednym z gości Śląska Wrocław. Jak wyjaśnia, to samo dotyczy wszystkich klubów.

Schetyna na stadionie w Gdyni, mimo, że mecze bez udziału kibiców!!!

Nie odpuszczać tego, bo gdyby tam siedział Kaczyński, to @tvn24 z wrazenia, by musiał wziąć głęboki wdech!!! A relacji tvnu nie byłoby końca!!!

Proszę o RT. pic.twitter.com/zhfszkzZws — Łukasz Wend (@UWend) June 7, 2020

źródło: portal tvp.info

– Jeśli Arka będzie jechała na Legię (zagra z nią w środę 10 czerwca w 29. kolejce) to też będzie jej przysługiwała pula dla gości – dodaje Rybiński.