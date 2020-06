Skandaliczne zachowanie posła PO. Jest wniosek do RPO

Skierowałem wniosek do RPO i wysłałem go również do Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. ataku posła Cezarego Tomczyka na Samuela Pereirę – poinformował szczeciński radny Dariusz Matecki. Polityk Platformy krzyczał dziennikarzowi do ucha przez megafon.

Kilka dni temu podczas wiecu Rafała Trzaskowskiego poseł PO Cezary Tomczyk przez megafon krzyczał do ucha dziennikarza Samuela Pereiry: „Prosiłbym o zachowanie bezpiecznej odległości”.



Inny poseł KO, Adam Szłapka, popchnął Pereirę. Politycy prowokowali przy tym naczelnego portalu. Jeden z uczestników marszu zaczął go szarpać.



Na skandaliczne zachowanie polityków PO zareagowali dziennikarze i politycy. Jak poinformował z kolei szczeciński radny Dariusz Matecki, skierował on wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, by podjął w tej sprawię interwencję. Jak dodał Matecki, wniosek do RPO przesłał do informacji Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

– Kilka dni temu doszło do ataku na dziennikarza, na osobę, która wykonywała swoje obowiązki służbowe. Cezary Tomczyk zaatakował Samuela Pereirę i naraził jego zdrowie, uniemożliwiając zadanie pytania politykom i człowiekowi, który startuje na urząd prezydenta RP – mówi na nagraniu na Twitterze Matecki.Jak zauważył, „wielokrotnie w podobnych sytuacjach”, kiedy atakowano – jak wymienia – dziennikarzy „Gazety Wyborczej” czy oko.press, „RPO i te wymienione organizacje interweniowały”.– Wzywam do interwencji, chyba że chcecie pokazać, że jednych dziennikarzy można atakować, a innych nie. Uważam, że wszyscy dziennikarze powinni być tak samo chronieni i że atak Tomczyka powinien się spotkać z taką samą krytyką – zaznaczył.