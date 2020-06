KE ma wątpliwości w sprawie wykonania przez Polskę orzeczenia TSUE dotyczącego SN

Nie jesteśmy w stanie orzec, że Polska podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu wykonania orzeczenia TSUE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – poinformował na konferencji w Brukseli rzecznik KE Christian Wigand, dodając, że KE wysłała list do Polski z prośbą o wyjaśnienia.

– Po przeanalizowaniu odpowiedzi otrzymanej od polskich władz Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że Polska podjęła wszelkie niezbędne kroki w celu wykonania orzeczenia (TSUE o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN) – powiedział Wigand pytany o tę sprawę.



Dodał, że po pierwsze, „w niektórych przypadkach Izba Dyscyplinarna nadal działa”, a po drugie, środki mające na celu wykonanie postanowienia, zgodnie z odpowiedzią polskiego rządu, mogą nie obowiązywać do czasu wydania ostatecznego wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości, „ponieważ są one przedmiotem przyszłego orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego”.



Dlatego – jak powiedział rzecznik – unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders wysłał list do polskiego ministra sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości KE w sprawie środków, podjętych przez Polskę w celu wdrożenia orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości, do 24 czerwca 2020 r.

