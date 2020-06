Kolektora nie ma, Wisła to „bomba biologiczna”. „Klejenie taśmą”

Wisła jest wciąż „ekologiczną bombą”, alternatywny kolektor po największej w historii awarii i ścieku zrzutów do Wisły wciąż nie powstał – mówił na konferencji prasowej prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń stwierdził, że sposób Trzaskowskiego na zarządzanie Warszawą „polega na klejeniu taśmą”.

Wiceminister rozwoju i warszawska radna PiS Olga Semeniuk mówiła, że mija już 10 miesięcy od katastrofy ekologicznej w oczyszczalni Czajka. – W radzie Warszawy mieliśmy do tej pory tylko jedną sesję dedykowaną temu tematowi. Prezydent Trzaskowski jest uruchomiony w dużej kampanii politycznej, bywa w Krakowie i Zakopanem. Nie dba o podstawowe rzeczy związane z największą awarią podczas jego kadencji, dotyczącą czajki – mówiła.



Poinformowała też o piśmie prezesa Wód Polskich do Trzaskowskiego z 29 kwietnia, w którym zaapelował o budowę nowego alternatywnego kolektora ściekowego. – Do tej pory nie ma odpowiedzi – mówiła.



Jak przypomniała Semeniuk, awaria Czajki była największą tego typu na świecie. – Wrzut do Wisły w każdej sekundzie około 3 tys. litrów zanieczyszczeń, dziennie kilkanaście ton biogenów, średnio na dobę 260 tys. metrów sześć. Ścieków. To największa na świecie awaria wycieku ścieków do rzeki – stwierdziła.

Panie @trzaskowski_ zamiast o śniegu w czerwcu zapraszamy do Warszawy na rozmowę o Czajce. Jaka była przyczyna awarii Czajki, jaki jest kosztorys planu inwestycyjnego wybudowania alternatywnego kolektora? Na jakiej „taśmie” zastępczej obecnie Czajka funkcjonuje? Gdzie pan jest? pic.twitter.com/7dWW7YK4Mo — Olga Semeniuk ���� (@OlgaEwaSemeniuk) June 8, 2020

Zaapelowała do Trzaskowskiego o konkretne rozwiązanie i podanie przyczyn awarii oraz prognozy, jak będzie to wyglądało w kolejnych latach.



Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówił na konferencji, że „nie ma zaplanowanej inwestycji, która pozwalałaby na alternatywny kolektor”. – To sposób działania polegający na klejeniu taśmą – mówił dodając, że do warszawskich wodociągów wkroczy kontrola Wód Polskich.



– Gdyby się okazało, że ponownie czeka nas podobna katastrofa, to przy niskim stanie Wisły będzie to prawdziwa zagłada tej rzeki. Nie ma gwarancji, że awaria Czajki się nie powtórzy – przestrzegał.



Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaapelował do władz stolicy o natychmiastowe działania ws. Czajki.



– Problem zanieczyszczenia rzeki się nie skończył. Wisła będzie się oczyszczała przez długie lata, to będzie bomba biologiczna. Jak dodał, Trzaskowski mówił, że podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu – kolejnego kolektora zastępczego. – Wody Polskie nie wydadzą pozwolenia na funkcjonowanie Czajki, jeśli nie będzie nowego kolektora – zapewniał.

