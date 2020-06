Trzaskowski skopiował hasło Lecha Kaczyńskiego… ale „uczciwość” usunął

„Silny Prezydent, uczciwa Polska” – z takim hasłem w wyborach prezydenckich 2005 r. startował Lech Kaczyński. Dziś jego hasło przejął Rafał Trzaskowski, ale usunął słowo „uczciwa” i zamienił na „Silny prezydent, wspólna Polska”. Zabieg ten koresponduje z hasłem posłanki PO Izabeli Leszczyny, która tłumacząc wymianę kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego, przyznała: „Nie jesteśmy gotowi na polityka zupełnie uczciwego”.

– Nasze hasło to „Silny Prezydent, wspólna Polska”, odpowiedź na „mamy dość”, które słyszymy w całej Polsce – mówił w siedzibie partii poseł PO Cezary Tomczyk, zapowiadając ogłoszenie hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się jednak, że ten slogan w polskiej polityce pojawił się 15 lat temu, w wygranej kampanii Lecha Kaczyńskiego.



28 sierpnia 2005 r. na konwencji w Warszawie ówczesny kandydat Prawa i Sprawiedliwości prezentując swoją dewizę wyborczą, mówił:



„Musimy odpowiedzieć na pytanie, jak przywrócić Polsce sprawiedliwość, odbudować poczucie, że każdy dostaje to, co mu się należy, każdy odpowiada za własne czyny, każdy jest oceniany według tych samych kryteriów, że – pomijając tych, którzy z własnej winy wykluczyli się sami – pewne minimum bezpieczeństwa jest zagwarantowane wszystkim”.

W swoim wystąpieniu Lech Kaczyński nawiązywał do fenomenu Solidarności, której 25-lecie jest właśnie obchodzone. Jak zaznaczył, „nie ma solidarności bez sprawiedliwości”. W jego ocenie, właśnie o sprawiedliwości zapomniano przy budowie III RP, tymczasem, dowodził, sprawiedliwość to była istota solidarnościowego przesłania.

Dziś hasło Lecha Kaczyńskiego skopiował sztab Rafała Trzaskowskiego, usuwając z niego przymiotnik „uczciwa”. Zauważyli to internauci, który publikują bilboardy wyborcze z 2005 r.





Na problem swojego partyjnego kolegi z uczciwością uwagę zwracała kilka tygodni temu posłanka PO i była wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Po tym, jak wyszło na jaw, że Platforma Obywatelska chce wymienić kandydata w wyborach prezydenckich, posłanka ze sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej została zapytana, co poszło źle.