Bielan: Wyborcy potrafią surowo oceniać programy i wiarygodność

Wyborcy potrafią bardzo surowo oceniać programy, ale przede wszystkim wiarygodność. W programach można wszystko obiecać. Dlatego ważne by prześledzić karierę polityka i sprawdzić, czy z obietnic, które składa się wywiązuje. A z tym bywa różnie – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” eurodeputowany Porozumienia, rzecznik kampanii Andrzeja Dudy Adam Bielan.

– Dlatego niezależnie od oceny politycznej obozu Zjednoczonej prawicy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce żyje bardzo wiele osób, które mogą nas nie wspierać, to muszą nawet one przyznać, że nie było dotychczas w Polsce obozu, który by tyle z obietnic, które składał, spełnił. I to obietnic bardzo atakowanych przez opozycję. PO twierdziła, że podwyższenie wieku emerytalnego, 500 Plus i inne programy społeczne doprowadza do bankructwa Polski. Nic takiego się nie wydarzyło, sytuacja budżetowa była bardzo dobra, znacznie lepsza niż za naszych poprzedników. Po prostu zaczęliśmy skutecznie walczyć z mafią VAT-owską – powiedział Bielan.



Prezydent Andrzej Duda podchodząc do prezydenckiego wyścigu ma łatwiej czy trudniej będąc już nie pretendentem a mistrzem, którego wszyscy chcą obalić? Trochę emocje się odwróciły, to Rafał Trzaskowski jest teraz takim kandydatem jakby z ludu, a od strony władzy wystawiony jest Andrzej Duda – zastanawiał się prowadzący program Marcin Wikło.

– Nie wiem, czy to złote dziecko, Rafała Trzaskowskiego, można określić mianem cudu. Myślę, że Rafał Trzaskowski dopiero teraz odkrywa Polskę. Przez ostatnie lata nie zasłynął ani z jakichś akcji społecznych, ani robienia czegokolwiek poza stolicą – mówił rzecznik kampanii Andrzeja Dudy.

– Ba w 2015 r. startował w Krakowie ubiegając się o urząd posła, zapewniał, że będzie działał dla dobra tej społeczności przez całą kadencję. Stwierdził wówczas, że jeśli tak nie będzie, stanie się niewiarygodny. Uciekł z po trzech latach, nie bywał tam, nic dla Krakowa nie zrobił. Teraz chce uciec z funkcji prezydenta Warszawy, w momencie, gdy w stolicy zaczęły się piętrzyć problemy finansowe, których źródłem jest również prezydentura Rafała Trzaskowskiego. A w 2018 r. solennie obiecywał, że będzie prezydentem Warszawy przez całą kadencję – dodał.



Wydaje się, że wszyscy kandydaci na prezydenta mają teraz jeden sposób na prowadzenie kampanii: jechać do ludzi, dać się poznać, dać się dotknąć na wiecach. Jakby koronawirusa nie było. Rozumiem, że ten entuzjazm, jaki obserwujemy na spotkaniach Andrzeja Dudy, jest budujący dla jego sztabu, ale nie widzi pan nic niepokojącego w tych spotkaniach? – pytał dziennikarz rzecznika sztabu prezydenta.



– Prezydent nie wyjechał teraz w Polskę. W porównaniu ze swoim poprzednikiem Bronisławem Komorowskim był bardzo intensywnie podróżującym prezydentem, pierwszym w historii, który objechał wszystkie 380 powiatów – przypomina Adam Bielan.



– A jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, to rzeczywiście wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń widzimy również zmianę zachowania. W czasie wizyty prezydenta wiele osób lgnie do niego, chce sobie zrobić zdjęcia. Trudno, żeby Służba Ochrony Państwa tych ludzi obezwładniała. Oczywiście staramy się zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu, choć w dzisiejszych warunkach jest to bardzo trudne – dodał.

– Rafał Trzaskowski, które przez lata protestował przeciwko programom społecznym, już po wyborach 2015 r. nazywając je wielkim rozdawnictwem, jest kandydatem partii, która wielokrotnie zapowiadała cofnięcie tych programów, jest dzisiaj również przeciwko inwestycjom, twierdząc, że te środki te powinny być przeznaczone na programy społeczne – uważa gość TVP1.



– Nie ma dylematu, czy przeznaczać środki na inwestycje, czy na programy społeczne. Trzeba robić i to, i to. Bo wielkie inwestycje to nie tylko rozwój kraju, to według naszych szacunków ponad milion dobrze płatnych miejsc pracy. Tych miejsc pracy w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem będziemy bardzo potrzebować. Ponadto będą one powstawać w dużej mierze dzięki korzystnym negocjacjom z Unią Europejską, którzy potrafili załatwić dla Polski blisko 700 mld na kolejne siedem lat. Przypomnę, że siedem lat temu Donald Tusk wynegocjował dla Polski 400 mld i bardzo się tym chwalił – tłumaczy Adam Bielan.



Zdaniem eurodeputowanego inwestycje mają znaczenie przede wszystkim dla lokalnej społeczności. – Wczoraj prezydent inaugurował budowę mostu łączącego powiaty kozienicki i garwoliński, na który ta społeczność czeka od czasu II wojny światowej. Bo w 1939 r. tzw. most maciejowicki został zburzony i od tego czasu wolna Polska nie potrafiła tego mostu odbudować – stwierdził Bielan.



– O tym moście mówił wcześniej premier Morawiecki i to trochę absurdalne, że przyjeżdża kolejna osoba, która obiecuje most, którego ciągle nie ma – zauważa Marcin Wikło.





– Mateusz Morawiecki zaproponował program „Most dla regionu, w ramach którego zostanie wybudowanych 20 mostów w różnych regionach Polski. Ten most jest najdłuższy, więc i najdroższy, jego koszt to blisko 650 mln zł – wyjaśnił Adam Bielan. Doprecyzował, że „wczoraj miało miejsce podpisanie konkretnej umowy na przygotowanie całej dokumentacji”.

Rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja Dudy przypomina, że Polacy już wybrali rząd Zjednoczonej Prawicy i jemu powierzyli rządy na najbliższe cztery lata.



– Teraz wybierają model współpracy prezydenta z tym rządem. Czy to ma być prezydent, który, jak Rafał Trzaskowski, chce torpedować wszystkie inicjatywy, nawet te cieszące się społecznym poparciem? Czy lepszy będzie model prezentowany przez Andrzeja Dudę: współpracy, kooperacji, choć czasem krytycznej? Prezydent wetował przecież też ustawy przedstawiane przez parlament. 28 czerwca Polacy zdecydują, czy chcą współpracy z rządem, czy awantury. To, że Rafał Trzaskowski jest w sondażach numerem dwa, nie jest niczym zaskakującym, reprezentuje partię, która jest numerem dwa. To, co mu się udało przez te trzy tygodnie, to odrobienie strat sondażowych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – uważa Adam Bielan.

– To dobrze, że dojdzie do starcia prezydenta Dudy i Rafała Trzaskowskiego, bo to będzie bardzo wyraźna różnica dwóch rożnych modeli rozwoju Polski, dwóch różnych modeli współpracy prezydenta z rządem – powiedział Bielan.



Bielan uważa, że z innymi kandydatami nie byłoby jednak łatwiej. – Wybory głowy państwa nigdy w Polsce nie są łatwe, tym bardziej, że PO i Rafał Trzaskowski dysponuje ogromną maszyną hejtu. To są osoby związane ze sztabem Trzaskowskiego, które tworzyły najbardziej hejterski, nienawistny profil na Facebooku, tzw. SokzBuraka. My tych wyborów nie wygramy bez mobilizacji osób przychylnych prezydentowi Dudzie. Widząc entuzjazm na spotkaniach, wierzę, że te wybory wygramy – odpowiedział rzecznik kampanii prezydenta Dudy.