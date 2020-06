Wszedł za kobietą na klatkę, podbiegł i wykorzystał. Nagrały go kamery monitoringu

Policjanci z Lublina poszukują mężczyzny, który na klatce schodowej wykorzystał kobietę. Wizerunek agresora został zarejestrowany na kamerach monitoringu. Opublikowano zdjęcia napastnika i zaapelowano o pomoc w jego identyfikacji.

Jak opisuje lubelska policja, policjanci prowadzą sprawę dotyczącą doprowadzenia jednej z mieszkanek Lublina do poddania się innej czynności seksualnej.



Według ustaleń funkcjonariuszy za mężczyzna wszedł za kobietą na klatkę schodową jednego z bloków i próbował dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej, próbując ją dotykać. Kobieta zaczęła krzyczeć i go odpychać. Wtedy sprawca uciekł.



To mężczyzna w wieku ok. 20-30 lat, o wzroście ok. 180 cm, ma brązowe oczy, bez zarostu. Do ataku doszło 28 stycznia w rejonie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.



Policja prosi każdego, kto rozpoznaje mężczyznę, by skontaktował się z Wydziałem Kryminalnym KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3, dzwoniąc pod nr tel. 81 535-56-42, kom. 695-881-241 lub tel. alarmowy 112. Policja zapewnia o anonimowości.

