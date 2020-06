Sikorski zapowiada „rozliczenie PiS”. Na Prokuratora Generalnego chce Giertycha

Były szef MSZ Radosław Sikorski zapowiada „rozliczenie rządów PiS”, gdy Platforma Obywatelska dojdzie do władzy. Dopytywany przez redaktora naczelnego Onetu Bartosza Węglarczyka stwierdził, że dobrą osobą do tego zadania byłby Roman Giertych. W sprawie związanego z opozycją mecenasa w ubiegłym tygodniu wszczęto dochodzenie dyscyplinarne, które ma związek z ujawnieniem przez „SE” i TVP Info jego korespondencji z Łukaszem G., instruktorem narciarstwa, który sprzedał Ministerstwu Zdrowia wadliwe maseczki.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że „bardzo dobrym prokuratorem generalnym, który profesjonalnie zająłby się tzw. rozliczeniem rządów PiS, byłby Roman Giertych”.



– Za pięć lat, czyli po następnych wyborach parlamentarnych, sądzę, że będziemy u władzy, na czele rządu koalicyjnego i wreszcie będziemy sprzątać po PiS-ie ten bałagan i w konstytucji i instytucjach – powiedział Sikorski.



Przypomnijmy – Roman Giertych od 2001 do 2007 roku był posłem, a w latach 2006-07 był wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Giertych był też prezesem Ligi Polskich Rodzin i założycielem Młodzieży Wszechpolskiej.

Po zakończeniu kadencji posła Roman Giertych wrócił do praktyki adwokackiej. Reprezentował m.in. biznesmenów oraz polityków Platformy Obywatelskiej: Radosława Sikorskiego, Donalda Tuska i innych przedstawicieli opozycji.

Wobec Romana Giertycha w czwartek rzecznik dyscyplinarny warszawskiej adwokatury mec. Krzysztof Stępiński wszczął dochodzenie dyscyplinarne – po tym, jak na jak wyszła jego korespondencja z klientem. Łukasz G. pisał do adwokata, że że ten wprowadził go w błąd, a materiały powierzone mu w ramach tajemnicy adwokackiej znalazły się w mediach.



„Jako pana klient stałem się marionetką w rozgrywce politycznej” – pisał Łukasz G., cytowany przez TVP Info, do mecenasa. „SE” ujawnił, że w rozmowach Giertycha i Łukasza G. uczestniczył dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski.



Rzecznik adwokatury powiedział, że dochodzenie wszczął z urzędu, jest ono prowadzone w sprawie, zaś przesłuchani w nim będą: mec. Giertych oraz jego klient, a także wiązany w mediach z tą sprawą dziennikarz. – Dla mnie sprawa mec. Giertycha jest tak samo ważna, jak każda inna – zaznaczył mec. Stępiński.