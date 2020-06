Podejrzany o zabójstwo zatrzymany po 17 latach

Po prawie 17 latach od zabójstwa 65-latka z Tychów policjanci zatrzymali mężczyznę, któremu teraz prokuratura przedstawiła zarzut dokonania tej zbrodni. Po wytypowaniu potencjalnego sprawcy okazało się, że jego materiał genetyczny pasuje do zabezpieczonego w miejscu przestępstwa.

Podejrzany 47-latek był wielokrotnie karany za inne przestępstwa. Nie przyznaje się do zabójstwa.



Do zbrodni doszło 20 września 2003 r. w Tychach przy ul. Darwina. Nieznany wówczas sprawca zabił ze szczególnym okrucieństwem 67-letniego tyszanina, a następnie, zacierając ślady, podpalił mieszkanie.



– Wykonane czynności, w tym wykorzystanie najnowszych technik śledczych, pozwoliły na zebranie nowych dowodów, na podstawie których, decyzją prokuratora prowadzącego śledztwo, tyscy policjanci zatrzymali 47-letniego mężczyznę – powiedziała rzeczniczka tyskiej komendy asp. szt. Barbara Kołodziejczyk.



Prokuratura Rejonowa w Tychach przedstawiła zatrzymanemu, mieszkańcowi tego miasta, zarzut zabójstwa. Szefowa tej jednostki Monika Stalmach-Ćwikowska powiedziała, że krótko po zbrodni zatrzymywano do wyjaśnienia wiele osób, okazało się jednak, że żadna z nich nie ma związku z tym przestępstwem. Podejrzanego 47-latka wytypowano ostatnio, po ponownej analizie sprawy.

Jak opisywała prokurator, kiedy po zbrodni strażacy ugasili pożar, w mieszkaniu znaleźli zwłoki; ciało było nadpalone, ale w takim stanie, który umożliwiał ustalenie charakteru doznanych obrażeń. Według specjalistów ofiara miała wiele ran zadanych różnymi przedmiotami, np. nożem czy tłuczkiem.

– W mieszkaniu, w którym doszło do zabójstwa, zabezpieczono krew i wiele innych śladów biologicznych, które nie należały do ofiary. Od zatrzymanego 28 maja 47–latka pobrano materiał porównawczy i okazało się, że jego DNA jest zgodne tym w materiale zabezpieczonym na początku śledztwa – powiedziała prokurator.



Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał do dokonania zbrodni sprzed lat. To osoba wielokrotnie karana za różnego rodzaju przestępstwa – m.in. kradzieże i uszkodzenia ciała. Po kolejnym wyroku mężczyzna opuścił zakład karny przed kilkoma miesiącami.



Jak podaje prokuratura, podejrzany znał 65-latka, w 2003 r. był jego sąsiadem z osiedla. Motyw zabójstwa nie jest na razie znany.



Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował tyszanina na trzy miesiące. Grozi mu nawet kara dożywocia.