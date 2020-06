Strażak uratował czterolatkę. Odnalazła go po 37 latach

Podczas walki z koronawirusem 41-letnia pielęgniarka odnalazła strażaka, który uratował jej życie, kiedy miała cztery lata. Odnalazła go po 37 latach w Nowym Jorku. Do tej pory bezskutecznie próbowała go odnaleźć w internecie.

Po pożarze domu rodzinnego w 1983 r. w Nowym Jorku rodzina Deirdre Taylor wyprowadziła się do Wirginii. Kobieta jednak nie mogła zapomnieć o swoim wybawcy i chciała koniecznie go odnaleźć.



– Bez niego nie byłoby mnie tutaj. Dzięki niemu miałam drugą szansę na życie. Nie wiedziałam, czy on jeszcze żyje, szczególnie po 11 września. Część mnie myślała, że zbyt długo zwlekałam z próbą odnalezienia go – przyznała.



W związku z tym, że nie mogła znaleźć przez internet bohaterskiego strażaka, zdecydowała, że wspomoże służbę medyczną i będzie walczyć z koronawirusem na pierwszym froncie w Nowym Jorku. Zabrała ze sobą wycinek z gazety, na którym widniał nagłówek: „Strażak walczył z płomieniami. Uratował czteroletnią mieszkankę SoHo”.





źródło: goodnewsnetwork.org

Kiedy pracowała na nocnej zmianie, do szpitala przyjechała grupa strażaków, która chciała podziękować medykom za wytrwałą walkę w trakcie pandemii. 41-latka wykorzystała tę sytuację i pokazała im wycinek z gazety. Jeden ze strażaków oznajmił, że zna mężczyznę ze zdjęcia i dał pielęgniarce numer telefonu Gene'a Eugena.Po godzinie do kobiety zadzwonił 75-letni Gene Eugen, który uratował ją z pożaru; i powiedział, że wycinek z gazety wisi u niego na ścianie od 25 lat.– Nawet nie miałem włączonego sprzętu. Miałem hełm i siekierę – wspominał. Pamięta, że najpierw trafił na jej matkę, która błagała go, by uratował jej dziecko.W związku z pandemią koronawirusa Gene i Deirdre nie mogą się zobaczyć. Jednak obiecali sobie, że spotkają się tak szybko, jak to będzie możliwe.